«Нынешние украинские власти полностью подчинены неонацистским, радикальным идеям», — цитирует Лаврова агентство.

Лавров: Запад открыто поощряет неонацистские движения на Украине
Лавров: Запад открыто поощряет неонацистские движения на Украине
© РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк
Глава МИД отметил, что  Запад, в частности НАТО, ложно понимает солидарность с Украиной, поддерживая его.

Лавров также назвал тупиковым путем заявления «тех, кто кто хочет поддерживать вот этот вот режим непонятный в Киеве» о возвращении Крыма Украине. 

Российский дипломат указал, что законы, которые обсуждаются на Украине под рубрикой государственной политики переходного периода, не позволяют Киеву выполнить часть Минских договоренностей, в том числе по особому статусу Донбасса.