«Нынешние украинские власти полностью подчинены неонацистским, радикальным идеям», — цитирует Лаврова агентство.
Глава МИД отметил, что Запад, в частности НАТО, ложно понимает солидарность с Украиной, поддерживая его.
Лавров также назвал тупиковым путем заявления «тех, кто кто хочет поддерживать вот этот вот режим непонятный в Киеве» о возвращении Крыма Украине.
Российский дипломат указал, что законы, которые обсуждаются на Украине под рубрикой государственной политики переходного периода, не позволяют Киеву выполнить часть Минских договоренностей, в том числе по особому статусу Донбасса.