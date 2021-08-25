Украинские власти при президенте Владимире Зеленском руководствуются в своей политике неонацистской идеологией, сказал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге в столице Австрии Вене. Его слова приводит РИА Новости 25 августа

«Нынешние украинские власти полностью подчинены неонацистским, радикальным идеям», — цитирует Лаврова агентство.

Лавров: Запад открыто поощряет неонацистские движения на Украине © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Лавров также назвал тупиковым путем заявления «тех, кто кто хочет поддерживать вот этот вот режим непонятный в Киеве» о возвращении Крыма Украине.

Российский дипломат указал, что законы, которые обсуждаются на Украине под рубрикой государственной политики переходного периода, не позволяют Киеву выполнить часть Минских договоренностей, в том числе по особому статусу Донбасса.