Вопрос вступления Узбекистана в ОДКБ и Евразийский экономический союз после изменения ситуации в Афганистане будет зависеть от тонкой игры, которую ведет Ташкент. Об этом рассказал обозреватель информационного агентства «Фергана» Александр Рыбин интервью изданию Украина.ру

Александр Рыбин: Пока уход США из Афганистана нанес ущерб только самим американцам © скриншот видео " Рабкор"

Эксперт отметил, что в ОДКБ первую скрипку играет Россия, есть двусторонние соглашения между Ташкентом и Москвой, поэтому Узбекистану хватит соглашений на двустороннем уровне.

«Зачем вступать в ОДКБ, если первый партнёр, который поможет в случае угрозы со стороны Афганистана, — это и так Россия? Сейчас проводятся учения с участием России, Узбекистана и Таджикистана, чего нельзя было представить даже пять лет назад. С Россией, повторюсь, соглашения уже есть», — добавил Рыбин.

Что же касается Таджикистана, то если радикализация таджикской молодежи, которая не помнит ужасов гражданской войны, будет усиливаться под воздействием событий в Афганистане, для дестабилизации республики не потребуется огромного количества стрелкового оружия, заключил собеседник издания.

* — запрещённая в РФ террористическая организация

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