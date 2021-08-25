Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»* на крупные города. СМИ и источники сообщили 15 августа, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
Эксперт отметил, что в ОДКБ первую скрипку играет Россия, есть двусторонние соглашения между Ташкентом и Москвой, поэтому Узбекистану хватит соглашений на двустороннем уровне.
«Зачем вступать в ОДКБ, если первый партнёр, который поможет в случае угрозы со стороны Афганистана, — это и так Россия? Сейчас проводятся учения с участием России, Узбекистана и Таджикистана, чего нельзя было представить даже пять лет назад. С Россией, повторюсь, соглашения уже есть», — добавил Рыбин.
Что же касается Таджикистана, то если радикализация таджикской молодежи, которая не помнит ужасов гражданской войны, будет усиливаться под воздействием событий в Афганистане, для дестабилизации республики не потребуется огромного количества стрелкового оружия, заключил собеседник издания.
* — запрещённая в РФ террористическая организация
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