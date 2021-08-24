Украинский юмористический дуэт «Кролики» в составе Владимира Данильца и Владимира Моисеенко выложили в интернете клип, в котором раскритиковали положение дел в современной Украине. Ролик приурочен ко Дню независимости страны, отмечаемый 24 августа

Моисеенко из «Кроликов» ответил, есть ли будущее у Украины © скриншот видео "Россия 1" Владимира Зеленского.

«Наши женщины прощают нам нашу слабость, но дети не простят нам нашу трусость, и то, что мы предали наших отцов и дедов», — поется в одном из куплетов.

В тексте песни перечисляются главные, по мнению дуэта, беды страны — коррупция, удушение свободы слова, нищенское положение большинства населения на фоне вызывающей роскоши меньшинства, крах промышленности, переписывание истории. Все это сопровождается видеорядом с драками украинских политиков, кадрами с акций протеста, массовыми беспорядками.

«За что же вы стояли тогда на Майдане, зачем вы били в свои барабаны, зачем пели песни свободы, где ж эта свобода?» — вопрошают в песне Данилец и Моисеенко.

Дуэт «Кролики» — один из немногих коллективов в украинском шоу-бизнесе, который не боится высказывать свою точку зрения на текущую ситуацию в стране и критиковать власть. Они не раз заявляли, что русские и украинцы — братья, за что Данильцу и Моисеенко не дают выступать на Украине с концертами.