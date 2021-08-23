Польша сама выпустила джинна из бутылки, когда стали предъявлять требования о компенсациях России и Германии. Неудивительно, что где-то нашлись похожие «умники», но уже претендующие на польский карман. Об этом рассказал глава Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Алексей Кочетков в эфире ютуб-канала Украина.ру

Алексей Кочетков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Анджей Дуда подписал закон о реституциях. В соответствии с документом, решение, в результате которого имущество, которое у кого-то было конфисковано по той или иной причине, может быть оспорено в судебном порядке в течение 30 лет. Таким образом, польские граждане еврейского происхождения, которые лишились своей собственности во время Второй Мировой войны во время немецкой оккупации, не смогут его больше возвратить. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, потребовал изменить ныне действующее польское законодательство, так как это ущемляет интересы жертв Холокоста.

Сейчас экономическая ситуация в мире сложная, помощь Израилю от США сокращается по объективным причинам, и израильское руководство ищет любой способ, чтобы этот недостаток средств компенсировать. К тому же, определенные лоббистские интересы еврейской диаспоры в Штатах включились, уточнил эксперт.

«На мой взгляд, требования неких наследников жертв Холокоста — чистой воды мошенничество. Это попытка заработать на ровном месте очень даже неплохие деньги, потому что «наследники» претендуют не только на недвижимость, но и на земельные участки», — пояснил Кочетков.

Поляки привыкли всегда и всюду требовать компенсаций, налогов и денег за посредничество. А здесь они столкнулись с зеркальной ситуацией, когда с них самих начали требовать. Поляки считают, что совершенно необоснованно, отметил политолог.

Конфликт между Израилем и Польшей — чисто экономический конфликт, просто люди пытаются заработать так, как они умеют, заключил собеседник издания.