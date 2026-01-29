"Хвост, который виляет собакой": Скориков рассказал про цели Зеленского на переговорах по Украине - 29.01.2026 Украина.ру
"Хвост, который виляет собакой": Скориков рассказал про цели Зеленского на переговорах по Украине
"Хвост, который виляет собакой": Скориков рассказал про цели Зеленского на переговорах по Украине - 29.01.2026 Украина.ру
"Хвост, который виляет собакой": Скориков рассказал про цели Зеленского на переговорах по Украине
Главная цель Киева на переговорах остается прежней – заболтать и переждать. В идеале Украина вообще хотела бы выставить Россию недоговороспособной, чтобы получать помощь от США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074183833_0:144:3072:1872_1920x0_80_0_0_a2700331a9746bd390d23c86a018582a.jpg
На днях в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры по Украине при посредничестве США. В них приняли участие представители России и Украины, включая военных, которые обсуждали конкретные параметры возможного вывода украинских войск из Донбасса.Однако, судя по заявлениям сторон, ощутимого прогресса достичь не удалось. Владимир Зеленский заявил о неизменности позиции Киева по вопросу вывода ВСУ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также констатировал, что рассчитывать на высокую результативность контактов пока ошибочно, отметив, что впереди еще много работы.Оценивая результаты переговоров, Скориков указал, что главная цель киевского режима остается прежней – "заболтать и переждать". В идеале, по мнению политолога, Украина вообще хотела бы выставить Россию недоговороспособной, чтобы и президент США Дональд Трамп до выборов в Конгресс им помогал.По мнению Скорикова, серьезных прорывов сейчас ожидать не стоит и максимум, о чем возможно договориться, — это о каких-то моментах после войны. "Скажем, использование Запорожской АЭС или численности ВСУ (мы это называем демилитаризацией, а они – гарантиями безопасности)", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Иван Скориков: Украину сломают не удары России по энергетике Киева, а падение Славянска и Краматорска" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по прекращению конфликта на Украине — в материале "Обед во имя мира? Грег Вайнер о том, что случилось между Россией, Украиной и США впервые с начала СВО" на сайте Украина.ру.
"Хвост, который виляет собакой": Скориков рассказал про цели Зеленского на переговорах по Украине

04:15 29.01.2026
 
Главная цель Киева на переговорах остается прежней – заболтать и переждать. В идеале Украина вообще хотела бы выставить Россию недоговороспособной, чтобы получать помощь от США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
На днях в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры по Украине при посредничестве США. В них приняли участие представители России и Украины, включая военных, которые обсуждали конкретные параметры возможного вывода украинских войск из Донбасса.
Однако, судя по заявлениям сторон, ощутимого прогресса достичь не удалось. Владимир Зеленский заявил о неизменности позиции Киева по вопросу вывода ВСУ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также констатировал, что рассчитывать на высокую результативность контактов пока ошибочно, отметив, что впереди еще много работы.
Оценивая результаты переговоров, Скориков указал, что главная цель киевского режима остается прежней – "заболтать и переждать". В идеале, по мнению политолога, Украина вообще хотела бы выставить Россию недоговороспособной, чтобы и президент США Дональд Трамп до выборов в Конгресс им помогал.
"Хотя из заявлений Трампа мы видим, что он прекрасно понимает, кто договороспособен, а кто ведет себя как хвост, который виляет собакой", — подчеркнул эксперт.
По мнению Скорикова, серьезных прорывов сейчас ожидать не стоит и максимум, о чем возможно договориться, — это о каких-то моментах после войны. "Скажем, использование Запорожской АЭС или численности ВСУ (мы это называем демилитаризацией, а они – гарантиями безопасности)", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Иван Скориков: Украину сломают не удары России по энергетике Киева, а падение Славянска и Краматорска" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров по прекращению конфликта на Украине — в материале "Обед во имя мира? Грег Вайнер о том, что случилось между Россией, Украиной и США впервые с начала СВО" на сайте Украина.ру.
