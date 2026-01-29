https://ukraina.ru/20260129/khvost-kotoryy-vilyaet-sobakoy-skorikov-rasskazal-pro-tseli-zelenskogo-na-peregovorakh-po-ukraine-1074919243.html

"Хвост, который виляет собакой": Скориков рассказал про цели Зеленского на переговорах по Украине

"Хвост, который виляет собакой": Скориков рассказал про цели Зеленского на переговорах по Украине - 29.01.2026 Украина.ру

"Хвост, который виляет собакой": Скориков рассказал про цели Зеленского на переговорах по Украине

Главная цель Киева на переговорах остается прежней – заболтать и переждать. В идеале Украина вообще хотела бы выставить Россию недоговороспособной, чтобы получать помощь от США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

2026-01-29T04:15

2026-01-29T04:15

2026-01-29T04:15

новости

украина

россия

сша

иван скориков

владимир зеленский

трамп и зеленский

украина.ру

переговоры по украине 2025

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074183833_0:144:3072:1872_1920x0_80_0_0_a2700331a9746bd390d23c86a018582a.jpg

На днях в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры по Украине при посредничестве США. В них приняли участие представители России и Украины, включая военных, которые обсуждали конкретные параметры возможного вывода украинских войск из Донбасса.Однако, судя по заявлениям сторон, ощутимого прогресса достичь не удалось. Владимир Зеленский заявил о неизменности позиции Киева по вопросу вывода ВСУ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также констатировал, что рассчитывать на высокую результативность контактов пока ошибочно, отметив, что впереди еще много работы.Оценивая результаты переговоров, Скориков указал, что главная цель киевского режима остается прежней – "заболтать и переждать". В идеале, по мнению политолога, Украина вообще хотела бы выставить Россию недоговороспособной, чтобы и президент США Дональд Трамп до выборов в Конгресс им помогал.По мнению Скорикова, серьезных прорывов сейчас ожидать не стоит и максимум, о чем возможно договориться, — это о каких-то моментах после войны. "Скажем, использование Запорожской АЭС или численности ВСУ (мы это называем демилитаризацией, а они – гарантиями безопасности)", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Иван Скориков: Украину сломают не удары России по энергетике Киева, а падение Славянска и Краматорска" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по прекращению конфликта на Украине — в материале "Обед во имя мира? Грег Вайнер о том, что случилось между Россией, Украиной и США впервые с начала СВО" на сайте Украина.ру.

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сша, иван скориков, владимир зеленский, трамп и зеленский, украина.ру, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, итоги переговоров, выборы, киевский режим, новости украины, новости украина ру, сво, новости сво сейчас