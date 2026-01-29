Выстроить "прекрасный новый мир": Ищенко о задаче России по завершении нынешнего исторического этапа - 29.01.2026 Украина.ру
Выстроить "прекрасный новый мир": Ищенко о задаче России по завершении нынешнего исторического этапа
Выстроить "прекрасный новый мир": Ищенко о задаче России по завершении нынешнего исторического этапа - 29.01.2026 Украина.ру
Выстроить "прекрасный новый мир": Ищенко о задаче России по завершении нынешнего исторического этапа
Подводить итоги работы российской дипломатии за отдельный год преждевременно, так как страна находится в середине масштабного исторического этапа противостояния с Западом, начавшегося еще в начале 2000-х годов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-01-29T04:00
2026-01-29T04:00
На вопрос о главных достижениях дипломатии в 2025 году Ищенко заявил о необходимости более широкого взгляда. "Дипломатия, как и история, продолжается постоянно. Говорить про ее успехи и провалы можно только по итогам большого периода, когда заканчивается какой-то этап большой глобальной игры. Сейчас наш этап еще не закончен", — сказал эксперт.Он обозначил начало этого этапа. "Начался он в начале 2000х, когда США начали первое наступление на Украину и первую попытку майдана под лозунгом "Украина без Кучмы". Это было их первое наглое вторжение на постсоветское пространство", — пояснил политолог.Ищенко описал масштаб задач, решение которых позволит говорить об успехе. "И закончится он не тогда, когда Украине свернут шею. Еще надо будет договориться с Европой или свернуть Европе шею, а также договориться с США... Одним словом, надо выстроить прекрасный новый мир", — заявил он.Оценивать же место России в этом мире и, соответственно, достижения дипломатии можно будет только по завершении этого этапа, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США надо не в авантюры лезть, а отказаться от всего, как это когда-то сделала Россия" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в статье "Израиль, как потенциальная жертва ближневосточной политики США" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Выстроить "прекрасный новый мир": Ищенко о задаче России по завершении нынешнего исторического этапа

04:00 29.01.2026
 
Подводить итоги работы российской дипломатии за отдельный год преждевременно, так как страна находится в середине масштабного исторического этапа противостояния с Западом, начавшегося еще в начале 2000-х годов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
На вопрос о главных достижениях дипломатии в 2025 году Ищенко заявил о необходимости более широкого взгляда. "Дипломатия, как и история, продолжается постоянно. Говорить про ее успехи и провалы можно только по итогам большого периода, когда заканчивается какой-то этап большой глобальной игры. Сейчас наш этап еще не закончен", — сказал эксперт.
Он обозначил начало этого этапа. "Начался он в начале 2000х, когда США начали первое наступление на Украину и первую попытку майдана под лозунгом "Украина без Кучмы". Это было их первое наглое вторжение на постсоветское пространство", — пояснил политолог.
Ищенко описал масштаб задач, решение которых позволит говорить об успехе. "И закончится он не тогда, когда Украине свернут шею. Еще надо будет договориться с Европой или свернуть Европе шею, а также договориться с США... Одним словом, надо выстроить прекрасный новый мир", — заявил он.
Оценивать же место России в этом мире и, соответственно, достижения дипломатии можно будет только по завершении этого этапа, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США надо не в авантюры лезть, а отказаться от всего, как это когда-то сделала Россия" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики — в статье "Израиль, как потенциальная жертва ближневосточной политики США" на сайте Украина.ру.
