Выстроить "прекрасный новый мир": Ищенко о задаче России по завершении нынешнего исторического этапа

Выстроить "прекрасный новый мир": Ищенко о задаче России по завершении нынешнего исторического этапа - 29.01.2026 Украина.ру

Выстроить "прекрасный новый мир": Ищенко о задаче России по завершении нынешнего исторического этапа

Подводить итоги работы российской дипломатии за отдельный год преждевременно, так как страна находится в середине масштабного исторического этапа противостояния с Западом, начавшегося еще в начале 2000-х годов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/03/1040482675_0:193:2953:1854_1920x0_80_0_0_e417835998573995c01fc51aac552d94.jpg

На вопрос о главных достижениях дипломатии в 2025 году Ищенко заявил о необходимости более широкого взгляда. "Дипломатия, как и история, продолжается постоянно. Говорить про ее успехи и провалы можно только по итогам большого периода, когда заканчивается какой-то этап большой глобальной игры. Сейчас наш этап еще не закончен", — сказал эксперт.Он обозначил начало этого этапа. "Начался он в начале 2000х, когда США начали первое наступление на Украину и первую попытку майдана под лозунгом "Украина без Кучмы". Это было их первое наглое вторжение на постсоветское пространство", — пояснил политолог.Ищенко описал масштаб задач, решение которых позволит говорить об успехе. "И закончится он не тогда, когда Украине свернут шею. Еще надо будет договориться с Европой или свернуть Европе шею, а также договориться с США... Одним словом, надо выстроить прекрасный новый мир", — заявил он.Оценивать же место России в этом мире и, соответственно, достижения дипломатии можно будет только по завершении этого этапа, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США надо не в авантюры лезть, а отказаться от всего, как это когда-то сделала Россия" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в статье "Израиль, как потенциальная жертва ближневосточной политики США" на сайте Украина.ру.

