У палаток "незламности" дежурят ТЦК: эксперт о том, как Киев ловит уклонистов на фоне блэкаутов
У палаток "незламности" дежурят ТЦК: эксперт о том, как Киев ловит уклонистов на фоне блэкаутов
У палаток "незламности" дежурят ТЦК: эксперт о том, как Киев ловит уклонистов на фоне блэкаутов
Удары по энергосистеме Украины не остановили, а в некоторых аспектах даже усилили мобилизационные мероприятия. Украинские власти используют центры обогрева и зарядки для выявления и призыва граждан. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2026-01-29T06:00
2026-01-29T06:00
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1c/1074915736_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_96bd97eb3ce1cbc0dd1fc6b2cd2a9ec0.jpg
Отвечая на вопрос журналиста о том, затруднят ли блэкауты мобилизацию, Иван Скориков констатировал обратный эффект. "Как показывает практика, мобилизационные мероприятия в связи с этим только усилились. У входа в "палатки стойкости" для обогрева и зарядки телефонов дежурят представители ТЦК", — заявил эксперт.Он отметил, что, несмотря на возможное разочарование части общества, власти игнорируют настроения людей. "Конечно, какая-то часть украинского общества начинает прозревать, понимая, что киевский режим не может их защитить и что продолжение боевых действий бессмысленно. Но, повторюсь, украинской власти на их мнение наплевать", — сказал политолог.Скориков добавил, что ключевым приоритетом для киевского режима остается продолжение боевых действий, несмотря на мнение собственного населения. "Им важно продолжать эту войну и геополитическое противостояние", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Иван Скориков: Украину сломают не удары России по энергетике Киева, а падение Славянска и Краматорска" на сайте Украина.ру.Также на тему блэкаута на Украине — в интервью Михаила Поликарпова: У России есть шанс остановить жизнь в Киеве, не доводя дело до гуманитарной катастрофы.
У палаток "незламности" дежурят ТЦК: эксперт о том, как Киев ловит уклонистов на фоне блэкаутов

06:00 29.01.2026
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Удары по энергосистеме Украины не остановили, а в некоторых аспектах даже усилили мобилизационные мероприятия. Украинские власти используют центры обогрева и зарядки для выявления и призыва граждан. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Отвечая на вопрос журналиста о том, затруднят ли блэкауты мобилизацию, Иван Скориков констатировал обратный эффект. "Как показывает практика, мобилизационные мероприятия в связи с этим только усилились. У входа в "палатки стойкости" для обогрева и зарядки телефонов дежурят представители ТЦК", — заявил эксперт.
Он отметил, что, несмотря на возможное разочарование части общества, власти игнорируют настроения людей. "Конечно, какая-то часть украинского общества начинает прозревать, понимая, что киевский режим не может их защитить и что продолжение боевых действий бессмысленно. Но, повторюсь, украинской власти на их мнение наплевать", — сказал политолог.
Скориков добавил, что ключевым приоритетом для киевского режима остается продолжение боевых действий, несмотря на мнение собственного населения. "Им важно продолжать эту войну и геополитическое противостояние", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Иван Скориков: Украину сломают не удары России по энергетике Киева, а падение Славянска и Краматорска" на сайте Украина.ру.
Также на тему блэкаута на Украине — в интервью Михаила Поликарпова: У России есть шанс остановить жизнь в Киеве, не доводя дело до гуманитарной катастрофы.
Лента новостейМолния