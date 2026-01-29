https://ukraina.ru/20260129/u-palatok-nezlamnosti-dezhuryat-ttsk-ekspert-o-tom-kak-kiev-lovit-uklonistov-na-fone-blekautov-1074916769.html
У палаток "незламности" дежурят ТЦК: эксперт о том, как Киев ловит уклонистов на фоне блэкаутов
У палаток "незламности" дежурят ТЦК: эксперт о том, как Киев ловит уклонистов на фоне блэкаутов - 29.01.2026 Украина.ру
У палаток "незламности" дежурят ТЦК: эксперт о том, как Киев ловит уклонистов на фоне блэкаутов
Удары по энергосистеме Украины не остановили, а в некоторых аспектах даже усилили мобилизационные мероприятия. Украинские власти используют центры обогрева и зарядки для выявления и призыва граждан. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2026-01-29T06:00
2026-01-29T06:00
2026-01-29T06:00
новости
украина
киев
россия
иван скориков
тцк
блэкаут
всу
украина.ру
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1c/1074915736_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_96bd97eb3ce1cbc0dd1fc6b2cd2a9ec0.jpg
Отвечая на вопрос журналиста о том, затруднят ли блэкауты мобилизацию, Иван Скориков констатировал обратный эффект. "Как показывает практика, мобилизационные мероприятия в связи с этим только усилились. У входа в "палатки стойкости" для обогрева и зарядки телефонов дежурят представители ТЦК", — заявил эксперт.Он отметил, что, несмотря на возможное разочарование части общества, власти игнорируют настроения людей. "Конечно, какая-то часть украинского общества начинает прозревать, понимая, что киевский режим не может их защитить и что продолжение боевых действий бессмысленно. Но, повторюсь, украинской власти на их мнение наплевать", — сказал политолог.Скориков добавил, что ключевым приоритетом для киевского режима остается продолжение боевых действий, несмотря на мнение собственного населения. "Им важно продолжать эту войну и геополитическое противостояние", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Иван Скориков: Украину сломают не удары России по энергетике Киева, а падение Славянска и Краматорска" на сайте Украина.ру.Также на тему блэкаута на Украине — в интервью Михаила Поликарпова: У России есть шанс остановить жизнь в Киеве, не доводя дело до гуманитарной катастрофы.
украина
киев
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1c/1074915736_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_e8906222a6045c0e822937d5352e9f47.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, россия, иван скориков, тцк, блэкаут, всу, украина.ру, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, спецоперация, главные новости, украина.ру дзен, дзен сво, новости украины, украина ру новости сегодня, новости украина ру
Новости, Украина, Киев, Россия, Иван Скориков, ТЦК, блэкаут, ВСУ, Украина.ру, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, Спецоперация, Главные новости, Украина.ру Дзен, дзен СВО, Новости Украины, Украина ру новости сегодня, новости Украина ру
У палаток "незламности" дежурят ТЦК: эксперт о том, как Киев ловит уклонистов на фоне блэкаутов
Удары по энергосистеме Украины не остановили, а в некоторых аспектах даже усилили мобилизационные мероприятия. Украинские власти используют центры обогрева и зарядки для выявления и призыва граждан. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков