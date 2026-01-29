https://ukraina.ru/20260129/u-palatok-nezlamnosti-dezhuryat-ttsk-ekspert-o-tom-kak-kiev-lovit-uklonistov-na-fone-blekautov-1074916769.html

У палаток "незламности" дежурят ТЦК: эксперт о том, как Киев ловит уклонистов на фоне блэкаутов

Удары по энергосистеме Украины не остановили, а в некоторых аспектах даже усилили мобилизационные мероприятия. Украинские власти используют центры обогрева и зарядки для выявления и призыва граждан. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

Отвечая на вопрос журналиста о том, затруднят ли блэкауты мобилизацию, Иван Скориков констатировал обратный эффект. "Как показывает практика, мобилизационные мероприятия в связи с этим только усилились. У входа в "палатки стойкости" для обогрева и зарядки телефонов дежурят представители ТЦК", — заявил эксперт.Он отметил, что, несмотря на возможное разочарование части общества, власти игнорируют настроения людей. "Конечно, какая-то часть украинского общества начинает прозревать, понимая, что киевский режим не может их защитить и что продолжение боевых действий бессмысленно. Но, повторюсь, украинской власти на их мнение наплевать", — сказал политолог.Скориков добавил, что ключевым приоритетом для киевского режима остается продолжение боевых действий, несмотря на мнение собственного населения. "Им важно продолжать эту войну и геополитическое противостояние", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Иван Скориков: Украину сломают не удары России по энергетике Киева, а падение Славянска и Краматорска" на сайте Украина.ру.Также на тему блэкаута на Украине — в интервью Михаила Поликарпова: У России есть шанс остановить жизнь в Киеве, не доводя дело до гуманитарной катастрофы.

