"Генеральный секретарь Фараджеский". Британские консерваторы побежали за водкой

Консервативная партия Великобритании переживает массовый исход известных политиков, которые стараются поскорей перебежать с тонущего корабля в более перспективную политсилу – Партию реформ, получившую сейчас значительную популярность у избирателей.

Среди перебежчиков оказался даже Надим Захави – бывший канцлер казначейства Великобритании, который одно время являлся председателем Консервативной партии. Вскоре после наступления нового года он покинул ряды тори и перебрался под крыло лидера Партии реформ Найджела Фараджа. Хотя британцы прекрасно помнят, что Захави когда-то призывал вышвырнуть Фараджа из политики, сравнивая его с Йозефом Геббельсом.Теперь все изменилось, и Надим внезапно увидел в Найджеле достойного человека, способного вытащить государство из пучины системного кризиса. Но подобная беспринципность всегда считалась среди профессиональных британских джентльменов чем-то вроде признака хорошего тона.Почти одновременно из Консервативной партии вылетел Роберт Дженрик, бывший министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления, который считался главным соперником Кеми Баденок – нынешнего лидера консерваторов. Он проводил тайные переговоры с "реформистами", однако эти контакты получили огласку в прессе. Дженрика немедленно выгнали, а Фарадж сразу принял его в свои ряды, пообещав место в будущем министерском кабинете.После этого консерваторы окончательно посыпались. К сторонникам Фараджа оперативно примкнул влиятельный политик Эндрю Росинделл, заседающий в британском парламенте более двадцати лет. А позавчера в Партию реформ перешла Суэлла Браверман, занимавшая в правительстве консерваторов пост министра внутренних дел, которая тут же стала поливать грязью своих вчерашних однопартийцев.Это только верхушка айсберга. Ситуация на местном низовом уровне является для тори подлинной катастрофой, потому что члены Консервативной партии массово перебегают в Партию реформ, сдавая свои региональные организации людям Фараджа. Ведь все понимают, что на грядущих муниципальных выборах команду Баденок ожидает настоящий разгром.Руководство консерваторов бессильно наблюдает за этим разрушительным процессом, и, судя по всему, никак не может на него повлиять. Стоит ли обвинять в предательстве рядовых активистов обанкротившейся Консервативной партии, если к "реформистам" недавно пытался просочиться сам Борис Джонсон, многолетний политический премьер-министр и партийный вождь тори?"Атаманша консерваторов Кеми Баденок пытается остановить продолжающееся бегство своих депутатов всех уровней к "реформаторам" Найджела Фараджа. Напомню, Фарадж побрезговал только Борисом Джонсоном. На Джонсоне клейма негде ставить – ему может верить только Зеленский. Консерваторы стремительно несутся к обрыву. Скоро от старейшей британской партии может ничего не остаться. Жалеть их не будем", – пишет политолог Владимир Корнилов.Обиженный на Фараджа Борис Джонсон сразу объявил лидера Партии реформ агентом Москвы и даже сравнил его с генсеком Леонидом Брежневым – красочно описывая, как Фарадж будет поить водкой убежавших из партии консерваторов, награждая их советскими орденами."Публику не волнуют перебежчики-нарциссы. Вам предложат водку и кусочки копченого лосося на ржаном хлебе. Сам товарищ генеральный секретарь Фараджеский будет приветствовать ваше прибытие в партию! Пальцами, дрожащими и пропитанными никотином, как сам Брежнев, он прикрепит вам к лацкану орден Ленина. Это нельзя точно подтвердить, но складывается отчетливое впечатление, что у вас будет место в Политбюро", – написал он в своей колонке для Daily Mail, обращаясь к бывшим тори, которые перешли к Фараджу.На самом деле Найджел Фарадж не демонстрирует никаких политических симпатий к России. В течение последних месяцев он неоднократно высказывался в антироссийском духе. А в недавнем интервью изданию Bloomberg лидер Партии реформ сообщил о готовности сбивать российские военные самолеты в случае нарушения воздушного пространства стран НАТО.Кроме того, он обвинил действующего премьер-министра Кира Стармера в "бесхребетности", пообещав возродить былую мощь вооруженных сил Соединенного королевства.Фарадж рассчитывает на то, что такие заявления успокоят британский истеблишмент, который позволит "реформаторам" сформировать будущее правительство – что будет означать демонтаж исторически сложившейся в этом королевстве двухпартийной системы. И в силу этого Найджел с готовностью перенимает идейно-политическую повестку британского "глубинного государства"."Маска снята – он просто еще один антироссийский политик. Боюсь, такие люди просто флюгеры. Они меняют свое мнение в соответствии с направлением ветра", – сказал после этого о Фарадже известный политик Джордж Гэллоуэй.Перебежавшие в Партию реформ консерваторы, занимавшие должности в кабинетах Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Риши Сунака, также широко известны своей русофобией. Они будут соответствующим образом влиять на внешнеполитический курс "реформаторов", подталкивая Фараджа к новым выпадам против Москвы. Поэтому не стоить питать никаких иллюзий – гипотетическая победа Партии реформ однозначно не приведет к потеплению в отношениях между Великобританией и Россией.Перспективы преодоления внутреннего кризиса, с которым обещает справиться Найджел Фарадж, тоже вызывают у экспертов большие сомнения.Все идет к тому, что "реформаторы" будут прыгать на старые грабли, о которые уже разбили свои лбы лейбористы и консерваторы – продолжая уничтожать бесплатную медицину, ликвидировать студенческие стипендии, сворачивать программы социальной помощи, снижать расходы на коммунальное хозяйство.Чтобы покончить с мусорным кризисом в городах Великобритании, нужно прежде всего отказаться от неолиберальной политики бюджетной экономии. Но Найджел не готов к этому даже на уровне предвыборных обещаний.Партия реформ не сможет обеспечить перемены в интересах большинства британцев, потому что Фарадж не решается бросить вызов правящей британской верхушке. А это значит, что рейтинги "генерального секретаря Фараджеского" однажды тоже обрушатся – как это произошло с рейтингами Бориса Джонсона, Кира Стармера и других британских премьеров.О том, как действует президент США в отношении политиков Европы - в статье "Обратного пути нет". Ураган "Дональд" обрушился на Европу и Украину

