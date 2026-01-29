https://ukraina.ru/20260129/vs-rf-udarili-po-obektam-protivnika-v-vinnitse-i-krivom-roge-1074954235.html

ВС РФ ударили по объектам противника в Виннице и Кривом Роге

Российские военные в ночь на четверг нанесли удары по целям в Кривом Роге, передает 29 января телеграм-канал Украина.ру

Также они ударили по объектам противника в Виннице.По данным украинских СМИ, взрывы раздавались в Одессе, в Хмельницкой области и других регионах страны.Накануне мы писали, что россияне били по припортовой инфраструктуре в Одесской области. Подробнее об успехах ВС РФ — в материале Одесса и Киев: сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.

