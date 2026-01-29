https://ukraina.ru/20260129/vse-vremya-khotyat-bakhnut-yaderkoy-ischenko-ob-elektorate-kotoromu-nravyatsya-avantyury-trampa-1074927959.html

Все время хотят "бахнуть ядеркой": Ищенко об электорате, которому нравятся авантюры Трампа

Внешнеполитические авантюры администрации Трампа находят отклик лишь у небольшой, но очень активной части американского общества, делать ставку на которую рискованно и недальновидно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Комментируя внешнеполитические авантюры администрации Трампа, Ищенко охарактеризовал аудиторию, поддерживающую такие шаги Белого дома. "Подобного рода авантюры нравятся очень ограниченному кругу людей. Они активны в интернете и у нас, и в США. Они все время хотят куда-то бахнуть ядеркой. Но они представляют меньшинство от общего количества избирателей", — сказал эксперт.По его словам, лояльность этой группы непрочна. "Допустим, Трамп им понравится. Но дело в том, что такие люди сначала призывают бахнуть, а потом спрашивают: "Зачем мы это сделали, если мы ничего не получили?"", — пояснил политолог.Ищенко дал оценку такой политической стратегии. "Делать на них ставку – глупость. Но Трамп так работает", — заявил он. Эксперт также связал это с внутриполитическими рисками для президента и Республиканской партии, которая близка к провалу на предстоящих промежуточных выборах.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США надо не в авантюры лезть, а отказаться от всего, как это когда-то сделала Россия" на сайте Украина.ру.Также по теме — в статье Виктории Титовой "Совет мира и хаоса: Трамп вошёл во вкус".

