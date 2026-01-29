Все время хотят "бахнуть ядеркой": Ищенко об электорате, которому нравятся авантюры Трампа - 29.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260129/vse-vremya-khotyat-bakhnut-yaderkoy-ischenko-ob-elektorate-kotoromu-nravyatsya-avantyury-trampa-1074927959.html
Все время хотят "бахнуть ядеркой": Ищенко об электорате, которому нравятся авантюры Трампа
Все время хотят "бахнуть ядеркой": Ищенко об электорате, которому нравятся авантюры Трампа - 29.01.2026 Украина.ру
Все время хотят "бахнуть ядеркой": Ищенко об электорате, которому нравятся авантюры Трампа
Внешнеполитические авантюры администрации Трампа находят отклик лишь у небольшой, но очень активной части американского общества, делать ставку на которую рискованно и недальновидно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-01-29T05:40
2026-01-29T05:40
новости
политика
украина
россия
сша
дональд трамп
ростислав ищенко
украина.ру
республиканская партия
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/1c/1041263562_0:60:1240:758_1920x0_80_0_0_e1848dcc8d292cfbf8e78dccf7305fef.jpg
Комментируя внешнеполитические авантюры администрации Трампа, Ищенко охарактеризовал аудиторию, поддерживающую такие шаги Белого дома. "Подобного рода авантюры нравятся очень ограниченному кругу людей. Они активны в интернете и у нас, и в США. Они все время хотят куда-то бахнуть ядеркой. Но они представляют меньшинство от общего количества избирателей", — сказал эксперт.По его словам, лояльность этой группы непрочна. "Допустим, Трамп им понравится. Но дело в том, что такие люди сначала призывают бахнуть, а потом спрашивают: "Зачем мы это сделали, если мы ничего не получили?"", — пояснил политолог.Ищенко дал оценку такой политической стратегии. "Делать на них ставку – глупость. Но Трамп так работает", — заявил он. Эксперт также связал это с внутриполитическими рисками для президента и Республиканской партии, которая близка к провалу на предстоящих промежуточных выборах.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США надо не в авантюры лезть, а отказаться от всего, как это когда-то сделала Россия" на сайте Украина.ру.Также по теме — в статье Виктории Титовой "Совет мира и хаоса: Трамп вошёл во вкус".
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/1c/1041263562_0:0:1240:930_1920x0_80_0_0_6ff11e9b7bcf66c59508170d28566971.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, политика, украина, россия, сша, дональд трамп, ростислав ищенко, украина.ру, республиканская партия, выборы, внешняя политика, геополитика, главные новости, дзен новости сво, украина.ру дзен, новости украина ру
Новости, политика, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, Украина.ру, Республиканская партия, выборы, внешняя политика, геополитика, Главные новости, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, новости Украина ру

Все время хотят "бахнуть ядеркой": Ищенко об электорате, которому нравятся авантюры Трампа

05:40 29.01.2026
 
© Фото : Sputnik / Перейти в фотобанкАкция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Внешнеполитические авантюры администрации Трампа находят отклик лишь у небольшой, но очень активной части американского общества, делать ставку на которую рискованно и недальновидно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Комментируя внешнеполитические авантюры администрации Трампа, Ищенко охарактеризовал аудиторию, поддерживающую такие шаги Белого дома.
"Подобного рода авантюры нравятся очень ограниченному кругу людей. Они активны в интернете и у нас, и в США. Они все время хотят куда-то бахнуть ядеркой. Но они представляют меньшинство от общего количества избирателей", — сказал эксперт.
По его словам, лояльность этой группы непрочна. "Допустим, Трамп им понравится. Но дело в том, что такие люди сначала призывают бахнуть, а потом спрашивают: "Зачем мы это сделали, если мы ничего не получили?"", — пояснил политолог.
Ищенко дал оценку такой политической стратегии. "Делать на них ставку – глупость. Но Трамп так работает", — заявил он. Эксперт также связал это с внутриполитическими рисками для президента и Республиканской партии, которая близка к провалу на предстоящих промежуточных выборах.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США надо не в авантюры лезть, а отказаться от всего, как это когда-то сделала Россия" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в статье Виктории Титовой "Совет мира и хаоса: Трамп вошёл во вкус".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиполитикаУкраинаРоссияСШАДональд ТрампРостислав ИщенкоУкраина.руРеспубликанская партиявыборывнешняя политикагеополитикаГлавные новостидзен новости СВОУкраина.ру Дзенновости Украина ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:39Сумское направление. Успехи ВС РФ
08:10Зеленский может приехать в Москву - Welt
08:06Какой туризм доступен только жителям России: Дмитриев об экономическом и идеологическом чуде КНДР
07:40ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией
07:20ВС РФ ударили по объектам противника в Виннице и Кривом Роге
07:00Евгений Линин: Россия создает невыносимые условия в тылу Украины и готовится к серьезной войне в Африке
06:30Дмитрий Выдрин о встрече Путина и аш-Шараа: Запад напал бы на Россию 15 лет назад, не будь Сирии
06:20"Добьют всё живое, что осталось в украинской экономике". Эксперты и политики о ситуации в стране
06:10Новая авантюра? Почему Киев начал обострение на белорусском направлении
06:00У палаток "незламности" дежурят ТЦК: эксперт о том, как Киев ловит уклонистов на фоне блэкаутов
05:45Почему "формула Трампа" не работает и что хочет Россия. Украина в международном контексте
05:40Все время хотят "бахнуть ядеркой": Ищенко об электорате, которому нравятся авантюры Трампа
05:30После освобождения Дегтярного ВС РФ потеснили ВСУ в районе Нестерного и Круглого — полковник Алехин
05:15Двойная логика Запада: Ищенко объяснил, почему США никогда не признавали Прибалтику частью СССР
05:00Зачем Трампу Гренландия: политолог про "прыжок с моста" и амбиции американского президента
04:45"Никто не хочет связываться с США": Лукьянов о том, почему мир не смог ответить на захват Мадуро
04:30"Первое наглое вторжение": Ищенко назвал отправную точку конфронтации Запада с Россией
04:18Родригес приняла присягу вооружённых сил Венесуэлы и объявила о первоочередных задачах
04:15"Хвост, который виляет собакой": Скориков рассказал про цели Зеленского на переговорах по Украине
04:00Выстроить "прекрасный новый мир": Ищенко о задаче России по завершении нынешнего исторического этапа
Лента новостейМолния