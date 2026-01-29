Родригес приняла присягу вооружённых сил Венесуэлы и объявила о первоочередных задачах

https://ukraina.ru/20260129/rodriges-prinyala-prisyagu-vooruzhnnykh-sil-venesuely-i-obyavila-o-pervoocherednykh-zadachakh-1074953905.html

Боливарианские национальные вооруженные силы FANB и органы гражданской безопасности Венесуэлы официально присягнули уполномоченному президенту страны Дельси Родригес, принявшей на себя полномочия главнокомандующего. Об этом 29 января сообщает РИА Новости

Церемонию, которая прошла на территории Военной академии Венесуэлы в комплексе Форт Тиуна в Каракасе транслировал телеканал VTV."Мы признаем абсолютное подчинение и присягаем на верность гражданке Дельси Родригес Гомес как уполномоченному президенту Боливарианской Республики Венесуэла, нашему главнокомандующему", — заявил вице-президент по вопросам обороны и суверенитета, главнокомандующий FANB Владимир Падрино Лопес в ходе церемонии.В ходе мероприятия Родригес вручили знаки отличия главнокомандующего, в том числе жезл командования Боливарианской национальной армии — символ власти, ответственности и военного руководства, а также меч Освободителя Симона Боливара как исторический символ независимости и суверенитета страны. После этого подразделения FANB прошли торжественным маршем в честь исполняющей обязанности президента.Родригес в ходе выступления перед военнослужащими и силовыми структурами объявила о создании национального органа по защите и кибербезопасности Венесуэлы, подчиняющегося Совету вице-президентов, и призвала научное и военное сообщество объединить усилия для защиты киберпространства страны.Она также призвала обеспечить "максимальное взаимодействие и эффективность" для выработки в течение 100 дней чётких ориентиров новой системы национальной обороны "в условиях совершенного гражданско-военно-полицейского единства". Вооружённые силы и структуры безопасности остаются, по ее словам, ключевой опорой мира и внутренней стабильности страны.Кроме того, уполномоченный президент и главнокомандующий заявила о запуске политического национального диалога в рамках программы "демократического сосуществования и мира", подчеркнув, что он открыт для всех венесуэльцев, "которые искренне любят страну", и будет вестись без какого-либо внешнего вмешательства. Родригес предупредила, что власти республики не допустят действий, направленных на подрыв в стране мира и стабильности.Родригес объявила о перезапуске социальной миссии Negro I для поддержки семей военнослужащих и запуске новой программы "Хранители Родины", направленной на поддержку сотрудников органов гражданской безопасности и полиции.3 января войска специального назначения нанесли по Венесуэле массированный удар, в результате которого погибли 100 человек, захватили и вывезли в Нью-Йорк президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Власти США обвиняют их в "наркотерроризме" и угрозе для Соединённых Штатов. На первом заседании суда, которое уже прошло в Нью-Йорке, супруги заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.Сейчас Венесуэлой руководит вице-президент Делси Родригес. По информации Reuters, американская разведка сомневается в том, что она готова сотрудничать с США и готова разрывать связи с Россией, Китаем и Ираном.Ранее сообщалось, что Оппозиционный венесуэльский политик Мария Корина Мачадо заявила о намерении в ближайшее время вернуться в Венесуэлу для участия в политическом переходе и "строительстве новой страны".Варианты развития отношений США с Венесуэлой анализирует обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко - Президент за взятку. Как "муха" Мачадо в Венесуэле побеждает "орлов" Мадуро.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

