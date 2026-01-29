https://ukraina.ru/20260129/finny-prodolzhayut-ezdit-na-rabotu-v-rf-nesmotrya-na-zakrytye-granitsy-1074953279.html

Финны продолжают ездить на работу в РФ, несмотря на закрытые границы

Граждане Финляндии продолжают ездить на работу в приграничные территории России, несмотря на закрытые границы. Об этом в ночь на 29 января сообщает РИА Новости

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/07/1034010734_266:0:3724:1945_1920x0_80_0_0_048c66f16724c918508532d4d1a82169.jpg

"Финны ездят на работу в Россию почти каждый день, несмотря на закрытую границу. Финская сторона отвечает за обслуживание арендованной территории Сайменского канала. Финны трудятся на российской стороне примерно в 29 километрах от границы", — говорится в материале телерадиокомпании Yle.Житель финского города Лаппеенранта рассказал Yle, что ездит убирать снег на российской стороне Сайменского канала. Для него это обычная работа уже второй сезон подряд.Yle отмечает, что обстановка на арендованной Хельсинки территории канала сейчас "очень спокойная", а помимо финнов там ещё работают российские пограничники и таможенники.В настоящее время граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей "до дальнейшего уведомления". Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран, в котором финские власти обвиняли Россию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в ЕС, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, русофобская позиция властей Финляндии вызывает глубокое сожаление. Он отметил, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.О необходимости пересмотреть все существующие двусторонние договоренности с Швецией и Финляндией в свете их планов по вступлению в НАТО ещё в 2022 году заявил руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной думе России Сергей Миронов.Народный избранник подчеркнул, что в первую очередь следует пересмотреть соглашение 2010 года относительно аренды финнами Сайменского канала, имеющего критически важное значение для внешней торговли Финляндии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

