"Первое наглое вторжение": Ищенко назвал отправную точку конфронтации Запада с Россией - 29.01.2026
"Первое наглое вторжение": Ищенко назвал отправную точку конфронтации Запада с Россией
"Первое наглое вторжение": Ищенко назвал отправную точку конфронтации Запада с Россией - 29.01.2026 Украина.ру
"Первое наглое вторжение": Ищенко назвал отправную точку конфронтации Запада с Россией
Современный этап жесткого противостояния России и Запада берет свое начало в начале 2000-х годов, когда США предприняли первую попытку первого майдана на Украине. Это стало демонстрацией отказа Вашингтона от всех прежних договоренностей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о достижениях российской дипломатии в 2025 году, Ищенко сделал исторический экскурс, чтобы показать масштаб текущего периода. Он четко обозначил его начало. "Начался он в начале 2000-х, когда США начали первое наступление на Украину и первую попытку майдана под лозунгом "Украина без Кучмы"", — сказал эксперт.Этот шаг, по его оценке, не был рядовым. "Это было их первое наглое вторжение на постсоветское пространство", — заявил политолог.Ищенко подчеркнул, что именно тогда произошел принципиальный перелом. "Это наглое вторжение продемонстрировало, что США больше не считают себя связанными никакими обязательствами по итогам холодной войны и что будут дальше наступать в направлении России, ограничивая ее возможности", — пояснил он.Таким образом, по его мнению, нынешний конфликт — это прямое продолжение той самой линии против России, которую Запад открыто провозгласил более двадцати лет назад, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США надо не в авантюры лезть, а отказаться от всего, как это когда-то сделала Россия" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Украине — в материале Анны Черкасовой "Тимошенко между НАБУ и Москвой: новая расстановка фигур на украинской доске" на сайте Украина.ру.
Перейти в фотобанк
Современный этап жесткого противостояния России и Запада берет свое начало в начале 2000-х годов, когда США предприняли первую попытку первого майдана на Украине. Это стало демонстрацией отказа Вашингтона от всех прежних договоренностей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о достижениях российской дипломатии в 2025 году, Ищенко сделал исторический экскурс, чтобы показать масштаб текущего периода. Он четко обозначил его начало. "Начался он в начале 2000-х, когда США начали первое наступление на Украину и первую попытку майдана под лозунгом "Украина без Кучмы"", — сказал эксперт.
Этот шаг, по его оценке, не был рядовым. "Это было их первое наглое вторжение на постсоветское пространство", — заявил политолог.
Ищенко подчеркнул, что именно тогда произошел принципиальный перелом. "Это наглое вторжение продемонстрировало, что США больше не считают себя связанными никакими обязательствами по итогам холодной войны и что будут дальше наступать в направлении России, ограничивая ее возможности", — пояснил он.
Таким образом, по его мнению, нынешний конфликт — это прямое продолжение той самой линии против России, которую Запад открыто провозгласил более двадцати лет назад, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США надо не в авантюры лезть, а отказаться от всего, как это когда-то сделала Россия" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации на Украине — в материале Анны Черкасовой "Тимошенко между НАБУ и Москвой: новая расстановка фигур на украинской доске" на сайте Украина.ру.
