"Добьют всё живое, что осталось в украинской экономике". Эксперты и политики о ситуации в стране

В экспертном сообществе и в СМИ обсуждают, стоит ли Киеву по-прежнему рваться в НАТО, какой будет цена мира. Гадают, о чём конкретно могут договариваться представители сторон в Абу-Даби и на какие уступки придётся пойти киевскому режиму.

На Украине многие уже начинают задумываться, так ли необходимо украинцам вступление в НАТО в условиях, когда президент США Трамп начал "вести себя как Путин" (как будто бы США ранее всегда вели себя скромно и тихо — ред.)."Трамп и Путин – почти единомышленники и по факту едва ли не союзники, - пишет региональное украинское издание "Провiнцiя". – Блок НАТО на глазах утрачивает влияние, и Украине самое время задуматься – нужно ли нам упоминание о стратегическом курсе о страны в НАТО в Конституции?".По мнению автора статьи, в период начавшегося передела мировых зон влияния, когда действует право сильного, Киеву следует вести себя максимально прагматично (а стремление вступить в НАТО вряд ли можно назвать прагматичным).Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв предположил, что переговоры в Абу-Даби 23-24 января (с намеченным продолжением — ред.) стали результатом давления на Зеленского – очевидно, ранее "ему поставили условие".Утечек с переговоров не было, но можно предположить, о чём там идет речь. Эксперт считает, что уступок со стороны РФ не предвидится, а присутствие военных с обеих сторон указывает на возможность обсуждения конкретных шагов.Каких именно? Киев оставляет Донбасс, решается вопрос ЗАЭС, в других областях – заморозка по линии фронта. Плюс использование замороженных российских активов для восстановления Украины, это открывает дорогу российскому экономическому присутствию в стране. Гуманитарные вопросы, по мнению Золотарёва, пока не обсуждались, их будут решать потом.Политтехнолог отметил, что в случае реализации таких – гипотетических пока – планов, в РФ будут недовольные, которые скажут об очередном "договорнячке", но им объяснят, что "это и есть победа". А если будет реализована идея свободной экономической зоны в Донбассе, то это позволит РФ даже в условиях формально продолжающегося санкционного давления эти санкции обходить.Таким образом РФ получит свои выгоды, считает эксперт. Он добавил, что переговоры будут идти, но боевые действия в это время будут продолжаться, включая и удары по энергетике.Что предпримет Киев? Украинские турбопатриоты в случае подписания подобного соглашения тоже будут кричать о поражении, но суровая реальность диктует свои условия."Дело в том, что мы сами себя загнали в такую ситуацию, когда у нас никакого выбора нет – или поражение, или уничтожение", - сказал Золотарёв в эфире интернет-канала Politeka, пояснив, что в случае продолжения войны воевать придётся уже без той военной и финансовой помощи, какая была у Киева в 2022-23 годах."Нетрудно предсказать, чем это всё может закончиться во вполне обозримом будущем", - сказал эксперт, добавив, что "для Зеленского это выбор между очень плохим и катастрофическим", но он сам в этом виноват.Коммунальная катастрофа в Киеве уже разворачивается, во многих районах - особенно в Деснянском районе и на Троещине, там уже ставят палаточные городки - люди согреваются как могут. Но при этом в Буковеле с энергоснабжением все хорошо.Из Киева же многие стараются уехать, во всяком случае, те, кто может. Эксперты, которые предупреждали о трудной зиме, оказались правы, констатировал Золотарев.Отключения света в столице Украины длятся уже по 17 часов, такая ситуация может сохраняться долго (если ещё и не ухудшится). В энергокомпании ДТЭК в связи с этим обратились к горожанам."...Семьи энергетиков живут в тех же условиях. Без тепла в такую погоду действительно тяжело. Поврежденные обстрелами сети взяли на себя роль батарей, на которую не рассчитаны. Когда в каждой квартире одновременно работают мощные приборы, возникают новые аварии. Возвращение света затягивается еще больше. Поэтому сейчас очень важен вклад каждого из нас. Просим не включать одновременно мощные электроприборы. Пользуйтесь, пожалуйста, ими по очереди. Даже небольшая экономия со стороны каждой семьи поможет уменьшить нагрузку на сети и выстоять в это сложное время", - говорится в обращении.Ситуация тяжёлая. Но тут стоит вспомнить угрозы Порошенко* дончанам – "ваши дети будут сидеть в подвалах". Без комментариев…Золотарёв, в свою очередь, предположил, что надеяться на какое-то энергетическое перемирие с РФ не стоит, удары по энергосистеме продолжатся, "добьют все живое, что осталось в украинской экономике". Украинцам также стоит приготовиться к резкому росту цен на электроэнергию.Киев в плане энергетики держится ещё только за счёт того, что в своё время здесь была "убита" вся промышленность, энергопотребление стало меньше, иначе давно бы уже всё легло, указал покинувший страну украинский политолог и общественный деятель, член Совета движения "Другая Украина" Василь Вакаров.По его мнению, высказанному в беседе с журналистом Александром Шелестом*, на начало прошлого 2025 года в Киеве проживали четыре миллиона человек, из них более миллиона — в трёх районах на левом берегу Днепра. И вот левый берег уже "вынесли трижды… там нет электроэнергии, тепла, света и канализации вообще". Есть проблемы и на правом берегу, пока менее масштабные, но...В целом можно сказать, что "в Киеве началась гуманитарная катастрофа", - оценил ситуацию Вакаров. добавив, что к совету мэра Виталия Кличко покидать столицу следует прислушаться. Однако возникает такой простой вопрос — а куда же людям выезжать?Никакой реальной программы организованного вывоза киевлян нет, признал эксперт. По его словам, поэтому призывы Кличко - это просто пиар во время чумы, точнее, в начавшееся уже "время новой Руины".Но исход войны может решаться далеко от столицы Украины, считает политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. Он в интервью изданию Украина.ру отметил, что Зеленский лишь делает вид, что заинтересован в политическом урегулировании конфликта, на деле же - надеется "пересидеть Трампа".По словам эксперта, удары ВС РФ по украинской энергосистеме призваны не столько повлиять на политическую позицию киевского режима, сколько на боеспособность ВСУ."Мы бьем не для того, чтобы люди мёрзли, а для того, чтобы эта генерация не шла на оборонные заводы и места сборки дронов. Если бы Зеленский тратил электроэнергию на поддержку граждан, а не на военную инфраструктуру, у них были бы и тепло, и свет, - сказал Скориков. Он добавил, что "это как раз показывает отношение украинской власти к собственному населению - они готовы заморозить людей, лишь бы армия продолжала воевать".Политолог подчеркнул, что не стоит надеяться на Трампа (тот не откажется от поддержки киевского режима) или на народное восстание на Украине. Надеяться надо победу ВС РФ в Славянско-Краматорской агломерации — именно это станет "серьёзным ударом по стойкости ВСУ с перспективой развала их системы управления и тотальной деморализации".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов На эту тему — Александр Фролов: Пока режим на Украине держится за власть, он справится и с блэкаутом, и с протестами Подробнее о ситуации на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Трамп - не друг Кремля, но и Киеву не союзник". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё

