Оппозиционный венесуэльский политик Мария Корина Мачадо заявила о намерении в ближайшее время вернуться в Венесуэлу для участия в политическом переходе и "строительстве новой страны". Об этом 29 января сообщает РИА Новости

2026-01-29T03:47

2026-01-29T03:47

2026-01-29T03:50

новости

сша

венесуэла

норвегия

дональд трамп

марко рубио

нобелевская премия

украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0a/1069936707_0:35:2139:1238_1920x0_80_0_0_697ffe7885e4b95e8839b1e8e780be27.jpg

"Совсем скоро я вернусь в Венесуэлу, чтобы вместе работать над переходом и строительством исключительной страны, в которую вернутся наши дети", — написала Мачадо в социальной сети X.В видеообращении к гражданам республики, сопровождающем публикацию, она заявила, что страна переживает "решающие часы" и что освобождение Венесуэлы окажет влияние на всё Западное полушарие. По её словам, переход к демократии якобы обеспечен поддержкой "ключевых демократий мира".Мачадо особо выделила роль в происходящих событиях администрации президента США Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио. А также назвала приоритетом освобождение политических заключенных, которых, по её утверждению, остаётся в стране ещё более 700 человек.В 2015 году Мачадо была лишена депутатских полномочий по делу о коррупции, в 2024 году против неё было возбуждено расследование по обвинениям в измене родине и заговоре. По законам Венесуэлы до 2030 года Мачадо запрещено занимать государственные должности, в связи с чем она возглавляла предвыборную кампанию оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса на выборах 2024 года.Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена Мачадо за якобы неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы. По сообщениям СМИ, из Венесуэлы в Норвегию на церемонию вручения премии в декабре её доставили в рамках операции спецназа США.Госсекретарь США Марко Рубио ранее назвал истинными мотивами нападения США на Венесуэлу ослабление и устранение иранского присутствия, а также китайского и российского влияния.Варианты развития отношений США с Венесуэлой анализирует обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко - Президент за взятку. Как "муха" Мачадо в Венесуэле побеждает "орлов" Мадуро.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

