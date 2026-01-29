https://ukraina.ru/20260129/posle-osvobozhdeniya-degtyarnogo-vs-rf-potesnili-vsu-v-rayone-nesternogo-i-kruglogo--polkovnik-alekhin-1074944913.html

После освобождения Дегтярного ВС РФ потеснили ВСУ в районе Нестерного и Круглого — полковник Алехин

Штурмовые подразделения группировки войск "Север" продвинулись на новые рубежи после освобождения селения Дегтярное. Эти действия позволили ликвидировать опасный выступ в обороне противника. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

Алехин сообщил о новых успехах российских войск на харьковском направлении. "Штурмовые подразделения группировки войск "Север" после освобождения селения Дегтярное, основательно потеснили противника в районе Нестерного и Круглого. Они расположены в нескольких километрах от границы с Белгородской областью", — сказал эксперт.Он раскрыл оперативный смысл этого продвижения. "Таким образом ликвидируется выступ и укрепляется плацдарм для дальнейшего решения оперативно-тактических задач на этом участке фронта Харьковского направления", — заявил полковник.Алехин также отметил, что украинская армия имеет в этом районе серьезные укрепрайоны, а киевский режим перебрасывает сюда спецподразделения разведки."Воевать в полный рост украинская разведка здесь вроде как и не должна, но потери в её рядах свидетельствуют об обратном", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Армия России начала штурм ключевых опорников ВСУ в районе Великого Бурлука" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в интервью "Андрей Беднарский: Русский ответ на Бабу-Ягу и двуликий Илон Маск" на сайте Украина.ру.

