Роль офицеров младшего и среднего звена в условиях СВО. Проблема, которую приходится решать в ходе боев

Специальная военная операция зримо выявила проблему острой нехватки младшего и среднего командного состава. Реалии вооружённых конфликтов любой интенсивности таковы, что в некоторых случаях войска могут обходиться и без генералов. Но вот без командиров наиболее близких к солдатам никак нельзя.

Именно от грамотного руководства на местах зависит выполнение боевых задач.В полной мере относится это к вооружённым конфликтам низкой интенсивности (например, операция по принуждению к миру в Грузии или спецоперация на Украине), для которых характерно ведение боевых действий на тактическом уровне взводными, ротными и батальонными тактическими группами. В силу отсутствия сплошной линии боевого соприкосновения и очагового характера системы обороны бои ведутся подготовленными штурмовыми группами, командирами которых являются преимущественно младшие офицеры.Как известно, численность офицерского состава была значительно сокращена при бывшем министре обороны Анатолии Сердюкове - почти в 2,5 раза. При нём же был ликвидирован институт прапорщиков и мичманов. Всё это происходило на фоне общего сокращения численного состава российской армии. Сложившуюся за прошедшие десятилетия ситуацию необходимо было исправлять. В том числе и опираясь на опыт нашей армии, например, в годы Великой Отечественной войны. После неудач первых месяцев остро встал вопрос подготовки командно-начальствующего состава. В срочном порядке было увеличено число военных учебных заведений, претерпел существенные изменения процесс обучения. Был значительно увеличен набор в военные училища, а обучение проводилось по сокращённым программам. Обучение проводилось по узкому профилю со строгой специализацией и было нацелено преимущественно на приобретение курсантами практических навыков.Довольно поучителен опыт локальных конфликтов в Афганистане и Чечне. В то время подход к командирской подготовке пришлось менять на ходу. Например, в еженедельном формате стали проводиться занятия с офицерами (ранее осуществлялись ежемесячно). В ряде случаев изменился подход к комплектованию учебных групп и подгрупп. Нельзя не отметить, что многие организационно-методические приёмы той войны актуальны и в наши дни.Чтобы решить существующие сегодня проблемы в вопросах комплектования войск командирами младшего и среднего звена, специалисты рекомендуют предпринять следующие меры: проведение досрочных выпусков части хорошо успевающих курсантов последнего года обучения, призыв на службу офицеров запаса, имеющих специальную военную подготовку.СВО вскрыла массу недостатков и грубейших просчетов в организации боевых действий ВС РФ. В таких масштабах наша армия не воевала со времен Великой Отечественной. Современные условия диктуют разработку совершенно иной военной доктрины, теории и практики применения всех родов и видов войск. Одна из ключевых проблем - в боевых частях не хватает младших офицеров. Ротами командуют младшие лейтенанты и лейтенанты, ставшие офицерами из сержантов и рядовых контрактников, призванных по мобилизации военнослужащих этой категории. Очень хорошо, когда сержант может заменить офицера в бою, таким людям просто сам бог велел присваивать звание офицера. По опыту, в годы Великой Отечественной войны командир взвода на передовой жил в среднем неделю. В годы той войны погибло около 600 тыс. командиров взводов и рот.Вот здесь у таких офицеров возникает первая проблема. У части кадровых офицеров, особенно "кадровиков", существует негласное разделение на "настоящих" и "ненастоящих" офицеров. По их мнению "настоящий" офицер, кто закончил военное училище или академию, все остальные учебные учреждения выпускают "пиджаков". Чтобы после войны не сложилась ситуация, когда офицеров, ставшими таковыми на поле боя из сержантов и не имеющих документа о военного образовании, не стали бы выдавливать из армии и ущемлять в продвижении по службе. Большинство воюют не за звания и награды, но должна быть простая человеческая справедливость, особенно на уровне командиров взводов и рот.Второй вариант решения проблемы с некомплектом командиров взводов и рот. Можно призвать офицеров запаса - выпускников военных кафедр гражданских ВУЗов, отправив их на 3-х месячные курсы переподготовки. Да, мера не популярная, но остро необходимая. Ведь готовить в России офицеров запаса в будущем все равно придется, ведь наши бывшие "друзья навеки", "союзники" и "партнеры" не успокоятся никогда, поэтому нашим потомкам придется в любом случае ещё не раз с ними воевать. Для этого не лишним будет вспомнить опыт СССР в подготовке офицеров запаса.В послевоенный период появились военные кафедры, на которых готовили непосредственно офицеров запаса. Некоторых из этой категории выпускников призывали в армию на два года на офицерские должности. Далеко не все из них видели себя в армии. Большинство два года отбывали службу, точно так, как срочники считали дни до дембеля. В начале 90-х годов подготовка офицеров запаса в высших учебных заведениях начала сворачиваться. В результате реформирования в 2008 году сохранилось несколько десятков высших учебных заведений, в которых остались военные кафедры. С 2015 года в российских гражданских вузах начался процесс создания новых военных кафедр, в 2017 году их стало 87. В 2019 году все военные кафедры в российских гражданских вузах преобразовали в военно-учебные центры. В процессе частичной мобилизации отбирали только тех, кто уже отслужил в армии. При этом выяснилось, что офицеров запаса на должности командир взвода и командир роты не хватает. Кто -то сбежал за границу, кто-то растворился на просторах Российской Федерации.Наиболее реальный вариант, хотя весьма непопулярный, на мой взгляд, следующий. Немалый дефицит младших офицеров в звене "взвод/рота" требует решения здесь и сейчас. Опыт Великой Отечественной войны возвращает к "фронтовой" системе подготовки младших офицерских кадров на ускоренных выпусках. Или обратиться к опыту Курсов усовершенствования офицерского состава (КУОС) КГБ СССР (курсы по подготовке оперативного состава КГБ СССР к действиям в составе оперативно-боевых групп на территории противника в особый (угрожаемый) период или в его глубоком тылу с началом войны. Существовали с 1969 по 1993 год.Несомненно, подвижки в решении этого наболевшего вопроса есть. Например, по данным военного ведомства, около 100 военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО), которые в течение месяца прошли курсы подготовки по основам ведения современного боя в штурмовых и артиллерийских подразделениях, получили накануне воинские звания младших лейтенантов и лейтенантов. Новые офицеры заняли командные должности в подразделениях группировки войск "Центр".Официально о подготовке младших офицеров из числа солдат и сержантов на краткосрочных курсах для участия в СВО российское военное ведомство объявило впервые только в 2024 году. Однако СМИ и соцсети в 2022–2023 годах не раз публиковали подобную информацию. Это не считается каким-то ноу-хау в подготовке военных кадров. Курсы младших лейтенантов существовали в годы Великой Отечественной войны. Командиров боевых подразделений, участвующих в контртеррористической операции на Северном Кавказе, ускоренно готовили в военно-учебных заведениях в 2001–2002 годах и в последующие годы.По мнению авторитетных военных специалистов, необходимость ускоренной подготовки командиров взводов с соответствующими офицерскими званиями обусловлена в настоящее время несколькими причинами. Во-первых, нет большого секрета в том, что штатная численность Российской армии значительно увеличивается. Чтобы укомплектовать ее полностью командным офицерским составом, и понадобились, видимо, краткосрочные курсы, которые, как правило, организуются при военно-учебных заведениях. Во-вторых, фронту нужны командиры с боевым опытом. В основном на такие офицерские курсы зачисляются именно военнослужащие-контрактники (солдаты, матросы и сержанты), участвовавшие в СВО и уже временно состоявшие на должностях командиров взводов, расчетов и т.п. Если они изъявили желание стать офицерами, их направляют на соответствующие курсы подготовки. При этом контрактники, имеющие высшее образование, получают звание лейтенант, а бойцам со средним и средне-профессиональным образованием вручают погоны младших лейтенантов.Приведу несколько примеров. Командир взвода старший лейтенант с позывным "Лис" первый раз в танке оказался еще в детстве, ведь его отец тоже офицер бронетанковых войск. Все было как полагается — семья переменила несколько гарнизонов, от Восточной Германии до Дальнего Востока. За почти два года пребывания в зоне СВО "Лис" приобрел то самое хладнокровие, которое позволяет спокойнее относиться к смерти. По его словам как командира, переживание в любом случае присутствует, однако в большей степени оно касается далеко не собственной жизни, а жизней подчиненных."Как такового страха, в классическом понимании, в бою нет. Ведь страх лишает тебя возможности трезво размышлять и правильно действовать. Волнение и переживания есть, однако, когда на поле боя вокруг тебя все громыхает, рвутся снаряды, тут остается только на судьбу и надеяться. На передовой как нигде понимаешь, что последний час наш наверняка кем-то определен уже. И поэтому кто-то под шквальным огнем живым остается, а кто-то в мирном городе, за тысячи километров от передовой, под машину попадает и умирает", — говорит командир взвода.- Я хотел, чтобы мне дали возможность проявить себя. А где еще лучше себя проявишь, как не на самом острие атаки?! Раньше и мечтать не мог об офицерских погонах. Кем я был раньше? Обычным пенсионером правоохранительных органов. И тут такие метаморфозы в судьбе.Новоиспеченный офицер уверен, что для командира взвода или роты основополагающим принципом является понимание простого солдата. - Мне с этим легче, так как сам выходец оттуда. Ну и, конечно, опыт управления личным составом.Таких примеров можно привести множество. Недостаток стали повсеместно исправлять назначением на офицерские должности наиболее ответственных сержантов и рядовых, способных заменить офицера в бою, с присвоением им первичного офицерского звания. И такое положение дел сложилось не от хорошей жизни. Вот характерная история морпеха из 810-й бригады с позывным Буня. Парень до всех этих событий работал в системе ФСИН прапорщиком, попутно получил высшее образование, вышел на пенсию. В армию попал добровольцем, снова стал рядовым, в должности пулемётчика. Показал себя с исключительно положительной стороны, отличился мужеством и героизмом в стычках с противником. Был назначен командиром взвода огневой поддержки, присвоено звание лейтенант, затем был назначен командиром роты. Парень геройский, но высшего военного образования не имеет. Имеет боевой опыт и опыт командования небольшими подразделениями на переднем крае.Уникальное явление, хотя, с какой стороны посмотреть, когда рядовых производят в офицеры — будет массово продолжаться, до тех пор, пока высшее руководство не посчитает, что поставленные задачи достигнуты. Это, вероятно, целесообразнее, чем насыщать армию профессиональными (кадровым) офицерами, не зная потом, куда их деть. Есть и такое мнение. Заглядывать в будущее хотя бы на пять лет у нас ещё, похоже, не научились. Военные училища постепенно возрождаются, правда, со скрипом. Российская армия в нынешнем состоянии остро нуждается в квалифицированных и подготовленных офицерских кадрах. Тем временем Запад готовится к войне с Россией.Подробнее о том, как в реальной боевой обстановке действуют российские солдаты - в статье Фронтовая элита: как действуют на передовой российские штурмовики

