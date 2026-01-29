Наркотрафик ни при чём: Рубио назвал истинные мотивы нападения США на Венесуэлу

https://ukraina.ru/20260129/narkotrafik-ni-pri-chm-rubio-nazval-istinnye-motivy-napadeniya-ssha-na-venesuelu-1074953470.html
Истинными мотивами нападения США на Венесуэлу являются, в первую очередь, ослабление и устранение иранского присутствия, китайского и российского влияния в Боливарианской Республике. Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил 28 января во время выступления перед комитетом Сената по международным отношениям
Трансляция выступления госсекретаря в Сенате велась на YouTube-канале NBC News.По словам Рубио, в Венесуэле есть немало сторонников восстановления отношений с Соединенными Штатами, но при Николасе Мадуро подобное развитие событий было невозможно."Ничто из того, о чем мы сейчас говорим — ни освобождение политических заключённых, ни переход нефтяной отрасли на законную модель работы, ни ослабление иранского, российского или китайского влияния — ничего из этого не было бы возможно, пока Мадуро оставался у власти", — сказал Рубио.Госсекретарь США подчеркнул, что Белый дом намерен добиться системных изменений в Венесуэле, и того, чтобы Венесуэла прекратила быть "центральной базой операций для всех геополитических противников" Соединённых Штатов.3 января войска специального назначения нанесли по Венесуэле массированный удар, в результате которого погибли 100 человек, захватили и вывезли в Нью-Йорк президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Власти США обвиняют их в "наркотерроризме" и угрозе для Соединённых Штатов. На первом заседании суда, которое уже прошло в Нью-Йорке, супруги заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.Сейчас Венесуэлой руководит вице-президент Делси Родригес. По информации Reuters, американская разведка сомневается в том, что она готова сотрудничать с США и готова разрывать связи с Россией, Китаем и Ираном.Варианты развития отношений США с Венесуэлой анализирует обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко - Президент за взятку. Как "муха" Мачадо в Венесуэле побеждает "орлов" Мадуро.
Наркотрафик ни при чём: Рубио назвал истинные мотивы нападения США на Венесуэлу
03:11 29.01.2026 (обновлено: 03:14 29.01.2026)
Истинными мотивами нападения США на Венесуэлу являются, в первую очередь, ослабление и устранение иранского присутствия, китайского и российского влияния в Боливарианской Республике. Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил 28 января во время выступления перед комитетом Сената по международным отношениям
Трансляция выступления госсекретаря в Сенате велась на YouTube-канале NBC News.
По словам Рубио, в Венесуэле есть немало сторонников восстановления отношений с Соединенными Штатами, но при Николасе Мадуро подобное развитие событий было невозможно.
"Ничто из того, о чем мы сейчас говорим — ни освобождение политических заключённых, ни переход нефтяной отрасли на законную модель работы, ни ослабление иранского, российского или китайского влияния — ничего из этого не было бы возможно, пока Мадуро оставался у власти", — сказал Рубио.
Госсекретарь США подчеркнул, что Белый дом намерен добиться системных изменений в Венесуэле, и того, чтобы Венесуэла прекратила быть "центральной базой операций для всех геополитических противников" Соединённых Штатов.
3 января войска специального назначения нанесли по Венесуэле массированный удар, в результате которого погибли 100 человек, захватили и вывезли в Нью-Йорк президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Власти США обвиняют их в "наркотерроризме" и угрозе для Соединённых Штатов. На первом заседании суда, которое уже прошло в Нью-Йорке, супруги заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Сейчас Венесуэлой руководит вице-президент Делси Родригес. По информации Reuters, американская разведка сомневается в том, что она готова сотрудничать с США и готова разрывать связи с Россией, Китаем и Ираном.
Варианты развития отношений США с Венесуэлой анализирует обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко - Президент за взятку. Как "муха" Мачадо в Венесуэле побеждает "орлов" Мадуро.