Новая авантюра? Почему Киев начал обострение на белорусском направлении

Думаю, очень многие обратили внимание на участившиеся в последние недели новости из Украины, связанные с украинскими персонажами, в первую очередь с Зеленским, и касающиеся белорусского направления.

Во-первых, двадцать пятого числа, находясь в Вильнюсе, Зеленский разразился целым фонтанfм заявлений по поводу отсутствия свобод, демократии и прочих подобных вещей в Белоруссии. Прошёлся по "домашним животным" Александра Григорьевича Лукашенко, наговорил такого количества резких и демонстративных вещей, что, как говорится, мама дорогая. Затем министр иностранных дел Сибига сообщил о том, что вот-вот у Украины должен появиться специальный поверенный по делам Белоруссии, то есть дипломатический представитель, предназначенный для работы с так называемой белорусской оппозицией. После этого состоялась встреча Зеленского с Тихановской, где обсуждались самые разные вопросы сотрудничества Украины, точнее говоря, киевского режима, с этими самыми отщепенцами так называемой белорусской оппозиции.При этом отдельно был зафиксирован тезис о том, что Тихановскую всё-таки не будут называть ни признанным, ни избранным президентом Белоруссии, но при этом будут считать её "лидером демократической оппозиции". А затем пришла ещё одна очень интересная новость о задержании в Киеве белорусской журналистки Инны Кардаш. Пришли, что называется, "тяжёлые", спецназ, причём особо не церемонились, заломали барышню коленом в спину, мордой в пол. История, в общем-то, знакомая. Но что здесь важно: за ней пришли не просто сотрудники СБУ, а в первую очередь представители ГУР МО. Да, контрразведка СБУ там тоже присутствовала, но возникает логичный вопрос: что там вообще делала военная разведка, которая, если кто не знает, не занимается контрразведывательной деятельностью внутри страны.Затем появились сообщения о том, что Кардаш якобы давно работает на КГБ Белоруссии, а её задержание стало итогом некой долгой разведывательной информационной игры, в рамках которой её снабжали дезинформацией и вели соответствующую оперативную работу. И вот здесь давайте разбираться подробнее, почему всё это вдруг так резко и синхронно начало пульсировать по украинско-белорусскому направлению. Разберёмся по каждому элементу отдельно, начиная с самой Инны Кардаш.Из Белоруссии она уехала в 2015 году. Чем именно занималась до 2020 года, до конца не понятно. В 2020 году она уже работает журналистом телеканала "Украина", который принадлежит олигарху Ринату Ахметову. Во время протестов в Белоруссии она неоднократно задерживалась в Минске за тенденциозную, одностороннюю подачу информации о происходящем в стране. Потом её, разумеется, отпускали. В 2021 году, ещё до начала полномасштабных боевых действий, она оказывается на телеканале "112", который тогда относился к числу каналов, условно называвшихся пророссийскими. Эти каналы довольно быстро были закрыты Зеленским по решениям СНБО. После этого Кардаш оказывается в агентстве "Интерфакс-Украина", одном из старейших украинских информагентств.Если посмотреть на всю ретроспективу её деятельности за 2021, 2022, 2023, 2024 годы, а за 2025-й информации почти нет, становится очевидно, что речь идёт о работе в так называемом "пуле Банковой". То есть это журналист, максимально приближённый к офису президента. Она берёт интервью у Никифорова, пресс-секретаря Зеленского, у Жовквы, заместителя главы Офиса и ключевого соратника Ермака по международному направлению. Она постоянно находится в контексте, входит в достаточно узкий круг журналистов, допущенных к телам на Банковой.И вот на этом фоне мы вдруг видим обвинения в работе на КГБ Белоруссии и крайне нетривиальное появление в этой истории ГУР МО. Вся эта конструкция выглядит, мягко говоря, странно и требует гораздо более внимательного анализа, чем тот, который сейчас предлагают официальные версии.Я немного разобрался в этом вопросе. Судя по всему, эта барышня на самом деле была агентом Главного управления разведки Министерства обороны Украины. То есть она была украинским агентом, и выполняла задание, начиная примерно с 2020 года, в том числе на территории Белоруссии под легендой журналиста. Нет, она действительно работала как журналист, безусловно, но при этом, скорее всего, была либо двойным агентом, либо информатором. Здесь трудно делать какие-то детальные предположения, но то, что она с высокой вероятностью была связана с ГУР, можно утверждать достаточно уверенно. Именно этим и объясняется, почему за своим агентом, который, как говорится, ни сном ни духом не знал об какой-то там "игре", в итоге пришли именно сотрудники ГУР. А формальное присутствие контрразведки СБУ было необходимо уже по юридической линии.По всей видимости, это задержание совершенно не случайно. Её сейчас используют в тёмную и, разумеется, представят всё так, будто она находилась чуть ли не в эпицентре масштабной недружественной деятельности Белоруссии против киевского режима на территории Украины. Но тогда возникает вопрос: почему всё это происходит комплексно, почему на этом фоне идут встречи с Тихановской, звучат заявления Зеленского, активизируется белорусское направление? В украинской среде сейчас популярна версия, что ушедший Андрей Ермак был против обострения отношений с Минском и пытался сохранять определённый баланс. Белоруссия — это постоянный, нависающий над Киевом военный козырь: восемьдесят пять километров до столицы по прямой, при желании можно добраться очень быстро. Мы помним, как это выглядело в 2022 году. И Ермак якобы исходил из того, что не нужно дополнительно провоцировать это направление.Но, если говорить откровенно, считал так не столько сам Алла Борисовна Ермак, сколько его прямой куратор и начальник — глава MI6 Ричард Мур. И вот когда Ричард Мур ушёл, а ушёл он 1 октября прошлого года, и очень быстро ослабли позиции Ермака (и состоялась отставка) при новой главе MI6 Блейз Метривелли, в логике "новая метла метёт по-новому" возник совершенно иной подход. Более того, резко изменившийся переговорный контекст по украинскому кризису и появившиеся не иллюзорные перспективы мирного урегулирования, и возможные выборы весной, и подписание каких-то документов летом — всё это в планы Британии вообще не входило и не входит. Ни в планы Блейз Метривелли, ни в планы её политического окружения и союзников.Здесь я о министре обороны Хили. У этого дуумвирата "Метревели-Хили" есть свои серьёзные планы, и Белоруссия в них занимает особое место. Речь идёт о запуске провокаций, которые могли бы вылиться в прямую атаку на союзное государство, то есть на Белоруссию. Попытка авантюры, аналогичной курской, по их логике, стала бы серьёзным основанием для срыва любых переговоров. И даже если американцы сейчас додавят ситуацию и заставят Киев пойти на выборы с появлением формально легитимных подписантов, подобный сценарий может быть реализован либо в ходе кампании, либо сразу после неё. Пока, конечно, это во многом гадание на кофейной гуще: будут ли вообще выборы и когда именно. Но сама подготовка к таким сценариям уже просматривается.Совершенно не случайно и то, что весь этот пучок британского присутствия завязан на Варшаву и Вильнюс. Варшава ключевой актор по линии оппозиционной и протестной деятельности в Белоруссии, точно так же, как и Вильнюс. Литва и Польша традиционно выступают главными оппонентами Минска, и теперь к ним всё активнее подключается Киев. Все эти столицы очень плотно завязаны на Лондон. А Варшава вообще является ключевым операционным центром диверсионно-разведывательной деятельности Британии в Восточной Европе.К тому же, начиная с 2023 года, велась планомерная работа по созданию так называемого добровольческого корпуса в Польше, куда набирались граждане Украины, находившиеся на польской территории. Туда же привлекались литовцы, поляки и белорусы. Проект не был доведён до окончательного вида. Помешала и внутренняя политическая ситуация в Польше, и ориентация на новую американскую администрацию в 2025 году. Но большую часть тех, кого удалось через эту систему пропустить, мы в итоге увидели уже на Украине в составе интернационального легиона.А интернациональный легион полностью встроен в структуру Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Раньше он подчинялся Буданову*, сейчас подчиняется Иващенко. И это ещё один важный штрих к пониманию того, что сейчас выстраивается не хаотическая реакция, а системная, многоуровневая конструкция под возможные будущие сценарии.Я напомню ещё одну важную историю, которая очень чётко синхронизируется с нынешней активизацией по белорусскому направлению. В январе состоялся визит министра обороны Великобритании Хили на Украину, и, по моей информации, тогда прошла непубличная, не афишируемая встреча его с новым главой ГУР МО Иващенко. Причём британцы предприняли весьма серьёзные усилия по его фактической вербовке, по перехвату его у американцев. Если американцы, по моей информации, продолжают работать с ГУР в основном через Буданова, то Иващенко, который до этого оставался, что называется, не окученным, очень быстро был подхвачен британцами. И, кстати, сразу после этого визита Хили в ГУР пошли отставки людей, ориентированных на Буданова. Иващенко начал массово их увольнять, в том числе тех, кто курировал интернациональный легион, заменяя их своими людьми, уже ориентированными на Лондон, по крайней мере, назначая исполняющих обязанности из этого круга.Вся эта картина очень сильно напоминает подготовку серьёзной провокации против Белоруссии с целью срыва переговорного процесса. Более того, если смотреть в долгосрочной перспективе, то это выглядит как закладка под новый прокси-конфликт в представлении британцев и их союзников, в том числе Польши и в Скандинавии, в Прибалтике, а возможно, и в Германии. Я много раз об этом говорил: конфликт против России по их мнению не должен завершиться. Даже формальное окончание полномасштабных боевых действий по их планам не означает снятия напряжённости. Эта напряжённость должна сохраняться, а в момент, когда Европа посчитает себя более готовой, должны появляться новые горячие точки и новые прокси-войны. В этом контексте я уже не раз называл и Белоруссию, и белорусскую границу как потенциальное направление следующего давления.Очень многое говорит в пользу того, что сейчас вся эта инфраструктура постепенно под это подводится. На Украине действует целый ряд так называемых добровольческих объединений в составе интернационального легиона. В первую очередь это полк Кастуся Калиновского, патентованные, эталонные упыри. Был ещё такой проект "Погоня" (названный в честь белорусского герба начала 90-х, точнее, лятвинского, националистического символа) который прекратил существование в двадцать третьем году и входил в структуру теробороны Украины. После этого значительную часть людей оттуда перевели именно в полк Калиновского. Сейчас основной контингент этого подразделения, если я правильно понимаю, находится в Запорожской области и несёт там серьёзные потери.Но помимо белорусских националистов, там присутствуют и польские наёмники, и профессиональные ЧВКшники, и завербованные через разные каналы боевики, и литовцы, и прибалты, и скандинавы. Фактически вся инфраструктура интернационального легиона при необходимости может быть задействована для провокаций на белорусской границе, вплоть до попытки вторжения на территорию Белоруссии. И вот здесь становится понятно, зачем понадобилось активное общение с Тихановской и всей этой так называемой белорусской оппозицией. Это нужно для попытки запуска сценария вооружённого конфликта и переворота в самой Белоруссии.Да, кто-то скажет, что это гиперболизация, что это опережающий анализ, что это слишком жёсткий сценарий. Но если смотреть на механизмы, на структуры, на задействованные контингенты, то они почти полностью повторяют то, что мы уже видели в ходе курской авантюры. Напомню, что курскую операцию начинали в первую очередь силы интернационального легиона и подразделения Сил специальных операций ГУР, а так же западные ЧВК к которым были приданы отдельные части теробороны. На белорусском направление просматриваются похожие контуры возможной операции.А заявления Зеленского и задержание агентши ГУР и представление её как агентши КГБ Белоруссии это, по сути, пролог к формированию нужного информационного фона, к нагреву общественного пространства, к созданию образа якобы крайне враждебной позиции Минска, хотя на самом деле Белоруссия до сих пор сохраняет достаточно сдержанный и нейтральный курс в отношении киевского режима. И в целом сейчас уже просматривается последовательная работа по выстраиванию всех трёх составляющих: военной, политической и информационной, без которых подобные операции "под чужим флагом" просто не запускаются.Другие подробности антилукашенковского направления деятельности режима Зеленского - в статье "Не только Лукашенко. Против кого будут дружить Зеленский и Тихановская"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

