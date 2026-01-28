https://ukraina.ru/20260128/na-yug-manit-cherez-sever-smp-rossii-poka-vyigryvaet-u-szp-kanady-1074937739.html

На Юг манит через Север. СМП России пока выигрывает у СЗП Канады

На Юг манит через Север. СМП России пока выигрывает у СЗП Канады - 28.01.2026 Украина.ру

На Юг манит через Север. СМП России пока выигрывает у СЗП Канады

Одним из парадоксов географии и геополитики для стран Западной Европы, первых признанных хищников этой планеты, является то, что их путь на юг, если хотите, на Глобальный юг, к его богатствам, самим коротким был и остается маршрут на севере.

2026-01-28T20:57

2026-01-28T20:57

2026-01-28T20:57

весь скачко

мнения

канада

россия

наса

арктика

сша

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1c/1074938265_161:0:801:360_1920x0_80_0_0_0c773126caabb06704c75275ef0da232.jpg

Самим коротким, но не самым легким – на Западе им до сих пор толком пользоваться не могут.Объясняю: чтобы добраться до сокровищ Индии, европейцы поплыли на запад и открыли Америку и только потом, чтобы добраться еще и в Китай, в 1920 году прорыли Панамский канал.Еще раньше, в 1869 году чтобы добраться до все той же Индии и Индийского океана, не огибая мыс Доброй Надежды на юге Африки, прорыли Суэцкий канал, и путь туда сократился на 8 тыс км.Но если плыть туда же через север, то путь сокращается на треть. Но возникает другая проблема – естественные природные трудности: холод и льды в виде заторов и айсбергов, которые долгое время ставили крест на любом мореплавании.Сегодня известны два пути из Европы на Глобальный юг ­– Северный морской путь (СМП), который успешно проложила и осваивает Россия, и Северо-западный проход (СЗП), пролегающий среди 36 тысяч островов на севере Канады. Протяженность обоих путей приблизительно равна – по 14 тыс км. И долгое время образнее и символичнее всего попытки человека пройти по этим путям и освоить их была картина британского художника Эдвина Генри Ландсира, написанная в 1864 году и посвященная экспедиции Джона Франклина, которая в 1845 году на двух кораблях "Террор" и "Эребус" отправилась на поиски Северо-западного прохода и попала во льдах.На картине изображены обломки корабля, возле которых куражатся два белых медведя. Один разрывает зубами британский флаг на поваленной мачте, другой пожирает человеческое ребро из уже обглоданного скелета. С 1881 года картина находится в Королевском колледже Холлоуэй Лондонского университета, а 1920-х годов – в комнате, где проходят экзамены. И среди студентов существует суеверие, что картина сулит несчастье экзаменуемым: студент, сидящий около нее, якобы сходит с ума.Известно также, что картину все равно не снимают, но с 1970-х годов на время проведения экзаменов стали завешивать ее британским флагом. Один студент испугавшись картины, закрыл ее британским флагом, а потом появилась и легенда: он якобы покончил с собой, написав на экзаменационном бланке "Белые медведи заставили меня сделать это".Точно не ясно, причем тут белые медведи, но несколько десятков экспедиций, отправившихся в разное время на поиски экспедиции Франклина, обнаружили, что и сам Франклин, уважаемый контр-адмирал и герой Трафальгарской битвы 1805 года, и все более 120 членов его экипажей, были затерты во льдах и погибли во время двух зимовок 1846-1847 годов. Могилу самого контр-адмирала до сих пор не нашли, но достоверно, на уровне генетических анализов, установили, что не только медведи, но и сами моряки опустились до каннибализма, чем страшно напугали местных инуитов (эскимосов), местных жителей…Картина так и называется "Человек предполагает, а Бог располагает". Франклин хотел найти СЗП, достичь Берингова пролива по другую сторону континента, обогнуть Аляску, тогда еще не проданную Россией Штатам, а нашел страшную гибель…Общепризнанным открытием ЗСП считается экспедиция норвежца Руаля Амудсена, который в 1903-1906 годах впервые прошел полностью по воде на моторной яхте "Йоа" с экипажем всего в 7 человек, включая его самого. Но первооткрывателем СЗП является британский полярный исследователь Роберт Джон Ле Мезюрье Мак-Клур, который за 50 лет до этого, в 1851-1853 годах впервые прошел этим же маршрутом, но не водой, а частично по льду, потерял свой корабль и домой в Лондон вернулся на судне другой экспедиции, став первым человеком, сумевшим морем обойти по кругу обе Америки.Туповатые британцы сначала хотели судить его за корабль, но потом все же нашелся кто-то умный. И капитана Мак-Клура оправдали, а за географические открытия посвятили в рыцари Британской империи, ему и его экипажу выдали награду в размере 10 тыс фунтов стерлингов и присудили большие золотые медали Лондонского и Французского географических обществ, опубликовав большой отчет о путешествии "Discovery of the North-West-Passage".Подвиги этих путешественников и первооткрывателей сегодня оспаривают только глупцы и завистники. А Канада так и вообще по этому поводу сейчас суетится, как ветеранша публичного дома, вспомнившая о непорочности. Связано это с тем, что в XXI веке из-за заметного и значительного изменения климата (потепления) случились значительные изменения в ледяном покрове арктического севера Канады. Ученые предположили, что это может естественным путем фактически открыть ото льда СЗП и сделать его постоянно судоходным. То есть по нему станет возможно безопасно осуществлять коммерческое судоходство.И действительно, 21 августа 2007 года СЗП стал доступен для судов без использования ледокола, а некто Налан Коч из Норвежского полярного института констатировал: это первый случай с тех пор, как в 1972 году начали вести учет освобождения ото льдов. А специалист по морскому льду из Национального центра данных по снегу и льду США (NSIDC), профессор Марк Серрез заявил, что спутниковые снимки НАСА свидетельствуют о том, что Арктика вошла в "смертельную спираль", вызванную изменением климата, и север освобождается от непроходимых ранее льдов. "Проходы открыты. Это историческое событие. С годами мы будем наблюдать это все чаще и чаще", – сообщил американец.Другими словами, Арктика постепенно открывает путь людям через свои просторы по двум маршрутам – канадскому СЗП и российскому СМП (Северный морской путь), о которых и говорил профессор Серрез. Эти, по прогнозам ученых, пути по двум маршрутам откроются для различных типов судов, позволят им обойти Арктическую ледяную шапку (часть Арктики, покрытую вечным льдом) и, разумеется, сократят известные и оприходованные судоходные маршруты на тысячи миль.И Канада 25 августа 2008 года официально заявила, что вновь открыла СЗП. И сегодня уже можно говорить, что он – естественный и, увы, перспективный конкурент российскому СМП.Варианты Северо-западного проходаВот они, конкуренты СЗП и СМПСегодня ученые и мореходы, сравнивая два пути, говорят о потенциальных преимуществах СЗП. Например, Мария Жуковина из Дальневосточного федерального университета (Владивосток) указывает на то, что судовые маршруты из Европы в восточную Азию могут стать на 4000 км короче (маршрут Шанхай – Нью-Йорк).Кроме того, наличие СЗП является привлекательным для потенциальной добычи минеральных ресурсов Канадского Севера и для использования как маршрута транспортировки углеводородных ресурсов Аляски. Это делает регион инвестиционно привлекательным.Ученые и специалисты также знают, что СЗП достаточно глубок и сможет принимать супертанкеры и контейнеровозы (сухогрузы), класса Panamax (длинной 294 метра, шириной 32 метра, осадкой 12 метров и водоизмещением более 65 тыс. тонн) и даже более высокого класса, которые слишком большие для прохода через Панамский канал, самый кратчайший путь из Атлантического океана в Тихий океан в настоящее время.По мере глобального потепления и таяния льдов СЗП станет круглогодичным маршрутом, что повлечет за собой всестороннее освоение этих территорий на всей протяженности пути.И Канада эти преимущества понимает, пытается застолбить СЗП исключительно за собой и вкладывать туда средства. Ученые заметили, что Канада первой из арктических стран на государственном уровне сформулировала принцип секторального разделения Арктики, став своего рода лидером по принятию национальных правовых актов об Арктике и арктических территориях. Оттава пошла настолько далеко, что объявила этот проход входящим в территориальные воды Канады и в 2009 году переименовала СЗП в "Канадский Северо-Западный проход". И в том же году канадским правительством был подготовлен доклад "Северная стратегия Канады: наш Север, наше наследие, наше будущее". В нем и сформулированы следующие направления стратегии Канады: защита суверенитета в арктическом секторе, развитие местного самоуправления, хозяйственной и политической активности северных территорий, обеспечение социально-экономического развития северных территорий, защита окружающей среды арктического сектора.Через год Канада обнародовала Заявление о внешней политике Канады, в котором объявила реализацию суверенитета над Севером Канады, как и над остальной её частью, является главнейшим приоритетом для канадской внешней политики, назвала Арктику исключительно важным регионом для национального самосознания, неотъемлемой частью канадской истории, культуры и самобытности, обладающей, кроме всего прочего, огромным потенциалом для будущего развития страны.СЗП сегодня проигрывает СМП по многим показателям. Есть чисто природные факторы. Например, ученые говорят, что то же таяние льдов приведет к тому, что количество айсбергов в акватории СЗП увеличится и они в период летнего сезона будут уходить все дальше на юг, повышая риски их столкновения с судами в акватории прохода.Кроме того, Канадский Арктический архипелаг включает в себя более 36 тысяч островов, что тоже является серьезным препятствием на пути судоходства по СЗП.Профессор кафедры судовождения Морского государственного университета имени адмирала Геннадия Невельского во Владивостоке (Приморский край) Александр Лентарев обращает внимание и на то, что непосредственно на севере Канады живет 118 тыс человек, а районе самого СЗП на островах Канадского Арктического архипелага – около 36 тыс. человек. В то время, как на севере России проживаю 11,5 млн и непосредственно вдоль трассы СМП – 2,5 млн. чел. Это серьезный гандикап.То же самое и по конкретным населенным пунктам. Крупнейший город на трассе СЗП и столица Нунавута (самой крупной по площади и молодой территории Канады) Икалуит насчитывает чуть больше 7 тыс чел, что в рамках России ближе к поселку городского типа. А самый северный населенный пункт США, город Уткиагвик (бывший Барроу) насчитывает еще больше 4 тыс чел. Столица датской Гренландии город Нуук населен 18 128 жителями.Крупнейший же город севера России Архангельск насчитывает 350 тысяч человек, а крупнейший город непосредственно на трассе Северного морского пути Мурманск – 267 тысяч человек.Уступает канадский СЗП российскому пути и по инфраструктуре: на трассе СЗП нет портов и портовых сооружений, а самыми ближайшими к СЗП с восточной стороны являются упомянутый Икалуит и Черчилл на западном побережье Гудзонова залива. С восточной стороны ближе всего российские порты на Чукотке и американские порты на тихоокеанском побережье Аляски.Вдоль российского же СМП находится более 70 крупных и средних портов. СЗП еще совсем недавно обслуживало 4 маяка и 3 светящих визуальных створа, а также 12 стационарных метеостанций. На трассе же СМП находится 22 маяка и 68 метеостанций. Плюс, конечно же, спасательно-координационные центры, которых у СЗП нет вовсе, а у СМП – целых 5.Преимущество у СМП перед СЗП и в обслуживании ледоколами. По данным 2025 года, по морям сегодня ходят около 200 ледоколов. Из них принадлежит России 46 кораблей, среди которых по состоянию на январь 2026 года 8 атомных: 4 ледокола проекта 22220 ("Арктика", "Сибирь", "Урал" и "Якутия"), 2 ледокола типа "Арктика" ("Ямал" и "50 лет Победы") и 2 ледокола типа "Таймыр" ("Таймыр" и "Вайгач").Справочники также указывают, что пятый ледокол серии 22220 — "Чукотка" — был спущен на воду в конце 2024 года, его планируется достроить до конца 2026-го. А на стадии строительства находятся ледоколы "Ленинград" и "Сталинград", ввод которых в эксплуатацию намечен на 2028-й и 2030 годы соответственно. Россия – единственная страна в мире, у которой есть атомные ледоколы.На втором месте по количеству ледоколов Канада: у нее 7 крупных и мощных, но не атомных ледоколов имеется и 8 – на стадии строительства. Финская эскадра состоит из десяти кораблей, но они меньше по размерам. Два, всего два (!!!) ледокола имеется у США. Флоты ледоколов есть и у других скандинавских стран – Швеции, Дании, Норвегии. Несколько штук работают в КНР, которая тоже собирается строить атомные гиганты. Есть много стран, у которых ледоколов по одному или паре.Состояние дел в Арктике привело к тому, что так по этому поводу возбудились США, возжелав захватить и присоединить к себе Гренландию, а потом и Канаду. Они хотя убить одним и двумя ударами всех арктических зайцев: и СЗП захватить, и канадские ледоколы сделать своими, и, ясное дело, доступ к арктическим ресурсам получить, системно и планомерно вытесняя оттуда в первую очередь Россию, а потом и Китай, который пристально изучает возможность поучаствовать в активном освоении Арктики.Так что в Арктике в ближайшие годы действительно может стать жарче. Не только от природы, но и от человеческого противостояния, к которому нужно быть готовым. Россия вроде бы готова, но расхолаживать ситуацию вряд ли стоит: умение Запада и тех же США концентрировать усилия на прорывных направлениях никуда не делось…О других планах США - в статье Совет обмана. Трамп хочет всю планету в виде зоны влияния США

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

канада

россия

арктика

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

весь скачко, мнения, канада, россия, наса, арктика, сша, дональд трамп