Двойная логика Запада: Ищенко объяснил, почему США никогда не признавали Прибалтику частью СССР

Двойная логика Запада: Ищенко объяснил, почему США никогда не признавали Прибалтику частью СССР

После распада СССР США проводили разную политику в отношении Прибалтики и остального постсоветского пространства, избирательно признавая или игнорируя исторические и политические реалии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Комментируя начало современного этапа противостояния России и Запада, Ростислав Ищенко сделал важное уточнение о позиции Вашингтона. "Кстати, Прибалтику они постсоветским пространством не считали. США никогда не признавали ее вхождение в состав СССР", — отметил эксперт.Из этого, по его словам, следовала изначально разная политическая логика. "А все остальное было постсоветским пространством, где они поначалу признавали доминирование России", — сказал политолог.Таким образом, уже в 1990-е годы была заложена основа для двойных стандартов в подходе Запада к разным регионам, что впоследствии повлияло на развитие конфронтации. "Это наглое вторжение продемонстрировало, что США больше не считают себя связанными никакими обязательствами по итогам холодной войны", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США надо не в авантюры лезть, а отказаться от всего, как это когда-то сделала Россия" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Украине — в материале Анны Черкасовой "Тимошенко между НАБУ и Москвой: новая расстановка фигур на украинской доске" на сайте Украина.ру.

