Двойная логика Запада: Ищенко объяснил, почему США никогда не признавали Прибалтику частью СССР - 29.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260129/dvoynaya-logika-zapada-ischenko-obyasnil-pochemu-ssha-nikogda-ne-priznavali-pribaltiku-chastyu-sssr-1074943994.html
Двойная логика Запада: Ищенко объяснил, почему США никогда не признавали Прибалтику частью СССР
Двойная логика Запада: Ищенко объяснил, почему США никогда не признавали Прибалтику частью СССР - 29.01.2026 Украина.ру
Двойная логика Запада: Ищенко объяснил, почему США никогда не признавали Прибалтику частью СССР
После распада СССР США проводили разную политику в отношении Прибалтики и остального постсоветского пространства, избирательно признавая или игнорируя исторические и политические реалии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-01-29T05:15
2026-01-29T05:15
новости
сша
запад
прибалтика
ростислав ищенко
украина.ру
юлия тимошенко
холодная война
главные новости
эксперты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1c/1074943582_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_5adec736c0483655a8ba49e07ad96744.jpg
Комментируя начало современного этапа противостояния России и Запада, Ростислав Ищенко сделал важное уточнение о позиции Вашингтона. "Кстати, Прибалтику они постсоветским пространством не считали. США никогда не признавали ее вхождение в состав СССР", — отметил эксперт.Из этого, по его словам, следовала изначально разная политическая логика. "А все остальное было постсоветским пространством, где они поначалу признавали доминирование России", — сказал политолог.Таким образом, уже в 1990-е годы была заложена основа для двойных стандартов в подходе Запада к разным регионам, что впоследствии повлияло на развитие конфронтации. "Это наглое вторжение продемонстрировало, что США больше не считают себя связанными никакими обязательствами по итогам холодной войны", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США надо не в авантюры лезть, а отказаться от всего, как это когда-то сделала Россия" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Украине — в материале Анны Черкасовой "Тимошенко между НАБУ и Москвой: новая расстановка фигур на украинской доске" на сайте Украина.ру.
сша
запад
прибалтика
ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1c/1074943582_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_07f2e75d613916e8b3f068757c2a9e6b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, запад, прибалтика, ростислав ищенко, украина.ру, юлия тимошенко, холодная война, главные новости, эксперты, аналитики, ссср
Новости, США, Запад, Прибалтика, Ростислав Ищенко, Украина.ру, Юлия Тимошенко, холодная война, Главные новости, эксперты, аналитики, СССР

Двойная логика Запада: Ищенко объяснил, почему США никогда не признавали Прибалтику частью СССР

05:15 29.01.2026
 
© РИА Новости . Аудрюс Улозявичюс / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости . Аудрюс Улозявичюс
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
После распада СССР США проводили разную политику в отношении Прибалтики и остального постсоветского пространства, избирательно признавая или игнорируя исторические и политические реалии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Комментируя начало современного этапа противостояния России и Запада, Ростислав Ищенко сделал важное уточнение о позиции Вашингтона. "Кстати, Прибалтику они постсоветским пространством не считали. США никогда не признавали ее вхождение в состав СССР", — отметил эксперт.
Из этого, по его словам, следовала изначально разная политическая логика. "А все остальное было постсоветским пространством, где они поначалу признавали доминирование России", — сказал политолог.
Таким образом, уже в 1990-е годы была заложена основа для двойных стандартов в подходе Запада к разным регионам, что впоследствии повлияло на развитие конфронтации. "Это наглое вторжение продемонстрировало, что США больше не считают себя связанными никакими обязательствами по итогам холодной войны", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США надо не в авантюры лезть, а отказаться от всего, как это когда-то сделала Россия" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации на Украине — в материале Анны Черкасовой "Тимошенко между НАБУ и Москвой: новая расстановка фигур на украинской доске" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАЗападПрибалтикаРостислав ИщенкоУкраина.руЮлия Тимошенкохолодная войнаГлавные новостиэкспертыаналитикиСССР
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:39Сумское направление. Успехи ВС РФ
08:10Зеленский может приехать в Москву - Welt
08:06Какой туризм доступен только жителям России: Дмитриев об экономическом и идеологическом чуде КНДР
07:40ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией
07:20ВС РФ ударили по объектам противника в Виннице и Кривом Роге
07:00Евгений Линин: Россия создает невыносимые условия в тылу Украины и готовится к серьезной войне в Африке
06:30Дмитрий Выдрин о встрече Путина и аш-Шараа: Запад напал бы на Россию 15 лет назад, не будь Сирии
06:20"Добьют всё живое, что осталось в украинской экономике". Эксперты и политики о ситуации в стране
06:10Новая авантюра? Почему Киев начал обострение на белорусском направлении
06:00У палаток "незламности" дежурят ТЦК: эксперт о том, как Киев ловит уклонистов на фоне блэкаутов
05:45Почему "формула Трампа" не работает и что хочет Россия. Украина в международном контексте
05:40Все время хотят "бахнуть ядеркой": Ищенко об электорате, которому нравятся авантюры Трампа
05:30После освобождения Дегтярного ВС РФ потеснили ВСУ в районе Нестерного и Круглого — полковник Алехин
05:15Двойная логика Запада: Ищенко объяснил, почему США никогда не признавали Прибалтику частью СССР
05:00Зачем Трампу Гренландия: политолог про "прыжок с моста" и амбиции американского президента
04:45"Никто не хочет связываться с США": Лукьянов о том, почему мир не смог ответить на захват Мадуро
04:30"Первое наглое вторжение": Ищенко назвал отправную точку конфронтации Запада с Россией
04:18Родригес приняла присягу вооружённых сил Венесуэлы и объявила о первоочередных задачах
04:15"Хвост, который виляет собакой": Скориков рассказал про цели Зеленского на переговорах по Украине
04:00Выстроить "прекрасный новый мир": Ищенко о задаче России по завершении нынешнего исторического этапа
Лента новостейМолния