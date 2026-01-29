https://ukraina.ru/20260129/dvoynaya-logika-zapada-ischenko-obyasnil-pochemu-ssha-nikogda-ne-priznavali-pribaltiku-chastyu-sssr-1074943994.html
Двойная логика Запада: Ищенко объяснил, почему США никогда не признавали Прибалтику частью СССР
После распада СССР США проводили разную политику в отношении Прибалтики и остального постсоветского пространства, избирательно признавая или игнорируя исторические и политические реалии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Комментируя начало современного этапа противостояния России и Запада, Ростислав Ищенко сделал важное уточнение о позиции Вашингтона. "Кстати, Прибалтику они постсоветским пространством не считали. США никогда не признавали ее вхождение в состав СССР", — отметил эксперт.Из этого, по его словам, следовала изначально разная политическая логика. "А все остальное было постсоветским пространством, где они поначалу признавали доминирование России", — сказал политолог.Таким образом, уже в 1990-е годы была заложена основа для двойных стандартов в подходе Запада к разным регионам, что впоследствии повлияло на развитие конфронтации. "Это наглое вторжение продемонстрировало, что США больше не считают себя связанными никакими обязательствами по итогам холодной войны", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США надо не в авантюры лезть, а отказаться от всего, как это когда-то сделала Россия" на сайте Украина.ру.
Комментируя начало современного этапа противостояния России и Запада, Ростислав Ищенко сделал важное уточнение о позиции Вашингтона. "Кстати, Прибалтику они постсоветским пространством не считали. США никогда не признавали ее вхождение в состав СССР", — отметил эксперт.
Из этого, по его словам, следовала изначально разная политическая логика. "А все остальное было постсоветским пространством, где они поначалу признавали доминирование России", — сказал политолог.
Таким образом, уже в 1990-е годы была заложена основа для двойных стандартов в подходе Запада к разным регионам, что впоследствии повлияло на развитие конфронтации. "Это наглое вторжение продемонстрировало, что США больше не считают себя связанными никакими обязательствами по итогам холодной войны", — заключил собеседник издания.
Также на тему ситуации на Украине — в материале Анны Черкасовой "Тимошенко между НАБУ и Москвой: новая расстановка фигур на украинской доске" на сайте Украина.ру.