Зачем Трампу Гренландия: политолог про "прыжок с моста" и амбиции американского президента

Зачем Трампу Гренландия: политолог про "прыжок с моста" и амбиции американского президента

Попытки администрации Трампа усилить контроль над Гренландией выглядят нелогично и авантюрно, особенно на фоне внутренних проблем США. Это может быть связано с желанием получить сиюминутные политические дивиденды перед выборами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0d/1074230956_0:127:3072:1855_1920x0_80_0_0_d6339848853ca17e1bb4417d68468d63.jpg

На вопрос о целесообразности претензий трампа на Гренландию, учитывая что сами Штаты находятся в ресурсном кризисе, Ищенко дал прямую оценку. "Не знаю. С моей точки зрения, это глупо. Но, может быть, у него на этот счет есть свои резоны. Зачем люди иногда с моста прыгают?", — сказал эксперт.Он предположил, что движущим мотивом может быть расчет перед выборами. "Можно предположить, что он пытается получить какие-то бонусы накануне промежуточных выборов, но это очень рискованно. Президентом Трамп все равно останется, если его не убьют. Но контроль над событиями он потеряет, если партия провалится. А она близка к этому", — заявил политолог.Ищенко отметил, что подобные шаги нравятся лишь небольшой, но активной части электората республиканцев. "Подобного рода авантюры нравятся очень ограниченному кругу людей... Делать на них ставку – глупость. Но Трамп так работает", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США надо не в авантюры лезть, а отказаться от всего, как это когда-то сделала Россия" на сайте Украина.ру.Также по теме — в статье Виктории Титовой "Совет мира и хаоса: Трамп вошёл во вкус".

