Цены на мясо с начала года на Украине существенно выросли, сообщило местное интернет-издание agronews.uа 23 августа со ссылкой на данные Госстата Украины

Так, куриное филе, говядина и свинина подорожали на 19,6%, 12,2% и 4,2% соответственно.

Филе курицы в августе можно купить в среднем за 109,7 грн за кг (305, 2 руб), говядину — за 162,45 грн (452,05 руб), а свинину — за 120,67 грн (335,79 руб).

В декабре 2020 года цены были заметно ниже: 91,71 грн (255,2 руб), 144,82 грн (402,99 руб) и 115,86 грн (322,4 руб) соответственно.

Зарабатывают на мясе украинские перекупщики. К примеру, свинину они приобретают у фермеров по в три раза более низким ценам.

«Цена реализации в живом весе в конце 2020 года и на начало 2021-го составляла 38-40 грн/кг. Для сравнения — в 2019 году в живом весе покупали в среднем по 44,5 грн/кг», — рассказала эксперт Ассоциации животноводов Украины Ольга Махно.

Олег Царев: Олигархи, как разрубленная акула, продолжают глотать куски мяса © РИА Новости, Нина Зотина

Кроме того, украинский рынок завален мясом из ЕС. Европейская продукция вытесняет украинских производителей с собственного рынка.

Причина этого — политика украинского государства после гогспереворота 2014 года. Подписанное постмайданными властями соглашение об ассоциации с ЕС открыло украинский рынок для европейских производителей, при этом интересы украинских компаний оказались ущемлены.

«Европа говорит о Зоне свободной торговли с Украиной, и одновременно подписана куча исключений и ограничений для экспорта украинских товаров. Европа защищает свой рынок! Они четко защитили собственные интересы, а Украина проиграла», — отмечал владелец марки «Наша ряба» Юрий Косюк.

Попытки Киева пересмотреть квоты на экспорт в Евросоюз в сторону их увеличения были строго пресечены европейскими чиновниками.

Все это происходит на фоне обнищания украинцев. За последние 5 лет потребление мяса в стране уменьшилось на 30%, или на 7 кг на душу населения.