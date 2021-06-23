Украинское сало может полностью прекратить существование в ближайшее время вместе с украинским свиноводством, сообщает интернет-издание today.ua 23 июня со ссылкой на Ассоциацию животноводов Украины

«Фермеры вынуждены сокращать производство, поскольку корма дорожают с каждым днем. Уже сегодня украинская свинина и сало проигрывают на рынке более дешевой продукции, которая поставляется из Польши, Дании и Нидерландов. С начала 2021 года в Украину было ввезено более 10 тысяч тонн сала», — говорится в сообщении.

Что Украине дал и что у нее забрал ЕС. Экспортно-импортное крушение Николай Бабенко, основную часть себестоимости свиней составляют корма, на которые приходится до 80% расходов.

Между тем известно, насколько слабо нынешняя украинская власть сопротивляется наплыву европейских производителей на свой рынок в ущерб отечественным.

Особенно это стало заметно после подписания в 2014 году после госпереворота в Киеве так называемого соглашения об ассоциации с ЕС, экономическая часть которого делает полностью беззащитным украинский рынок от европейских компаний.

Это уже обошлось украинской экономике в миллиарды долларов, и те самые местные олигархи, которые лоббировали сближение с Европой, теперь высказывают разочарование.

Например, владелец торговой марки «Наша ряба» Юрий Косюк, входивший в ближайшее окружение пятого президента Украины Петра Порошенко, в 2017 году признал, что соглашение об ассоциации с ЕС работает против Украины.

«Европа говорит о Зоне свободной торговли с Украиной, и одновременно подписана куча исключений и ограничений для экспорта украинских товаров. Европа защищает свой рынок! Они четко защитили собственные интересы, а Украина проиграла», — отмечал Косюк.

Попытки Киева пересмотреть квоты на экспорт в Евросоюз в сторону их увеличения были строго пресечены европейскими чиновниками. Украина завалена европейскими товарами, но денег на их покупку у населения все меньше: собственное производство постепенно умирает, рабочих мест все меньше, доходы граждан падают.