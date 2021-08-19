Потребительские цены на Украине с момента провозглашения независимости выросли в 2,77 миллиона раз. Об этом сообщил 19 августа эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, передает РИА Новости

Кофе невкусный, цены высокие: мэр Львова Садовой раскритиковал рестораны Одессы © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Он напомнил, что максимальная инфляция в стране была зафиксирована в 1993 году, когда индекс потребительских цен составил 10 256%, в результате чего цены в стране за год выросли более чем в 100 раз.

По данным Государственной службы статистики Украины, рост потребительских цен в стране в годовом измерении по итогам июля 2021 года ускорился до 10,2% с 9,5%.

Украина официально стала независимой 24 августа 1991 года. В этом году страна празднует 30-ю годовщину этого события.