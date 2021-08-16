Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью журналу «WomanHit» 15 августа пояснил, о чем на самом деле свидетельствует частая публикация звездами подробностей своей частной жизни

45! Галкин — ягодка опять: Пугачева и дети поздравили его с днем рождения песней — видео © Гарри и Лиза/Инстаграм

Он отметил, что звезды советской эпохи не позволяли себе, чтобы их видели на кадрах, подобных тем, какие звезды современности выкладывают в Instagram.

«Я не вижу ее счастливой! Мне больно смотреть на сегодняшнюю Аллу Пугачеву — я вижу там больную женщину, совершенно несчастную, растерянную… Вот она сидит в телеэкране и глупо улыбается», — сказал Соседов.

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По мнению Соседова, Галкин и Пугачева «придумали красивую историю для соцсетей». Он заявил, что «такой артистки уже не существует», и надо уходить вовремя.

В семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина в 2013 году родились двойняшки Лиза и Гарри. Дети появились на свет с помощью суррогатной матери. Галкин часто делится в соцсетях кадрами с супругой и детьми и забавными сценками из жизни.