Именно у Арсена Авакова сегодня в руках чудесный украинский политический пасьянс, когда в одной руке у него контроль над силовыми структурами, а в другой — над улицей. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Владимир Зеленский после отставки Арсена Авакова с поста главы МВД и обысков и арестов представителей «Нацкорпуса» в Харькове собирается провести на Украине денацификацию. Это означает, что он запретит или постарается взять под контроль все украинские организации, которые откровенно придерживаются нацистских взглядов.

Тем более что улица прочно прописалась среди ключевых факторов украинской политики наряду с телевизором и мешком с деньгами, пояснил эксперт.

«Он будет ждать удобного момента. Он достаточно опытный и хитрый человек, и он умеет ждать. Он прекрасно понимает, что его могут раздавить, и он понесет в том числе немалые материальные убытки. Он деньги считать умеет и умеет сводить дебет с кредитом. Торопиться он не будет, он будет ждать», — указал Золотарев.

Что касается событий в Харькове, то это тоже ложится в канву демонтажа наследства Авакова, сокращения его ресурсной базы и возможностей, чтобы осенью не начались никакие акции протеста, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.