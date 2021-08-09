Украинская власть полностью не может избавиться от ультраправых группировок, поскольку они входят в инфраструктуру «партии ни войны, ни мира», считает директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Украина.ру

Некоторые эксперты утверждают, что Зеленский после отставки Авакова и обысков и арестов представителей «Нацкорпуса» в Харькове собирается провести на Украине денацификацию. Это означает, что он запретит или постарается взять под контроль все украинские организации, которые откровенно придерживаются нацистских взглядов.

- Андрей Владимирович, уместно ли в этой ситуации говорить о денацификации или «ночи длинных ножей»?

— Я бы не торопился с выводами. У меня все-таки ощущение, что эта история имеет харьковские корни. С Харьковом не все так просто, поскольку уход Авакова немного смешивает там расклад по выборам.

«Нацкорпус» в Харькове был наиболее мощной организацией. Но, как я и говорил, достаточно смены ситуации, и уход «крыши» может привести к весьма интересным открытиям. Вот мы и увидели, что «Национальный корпус» был на самом деле «ритуальным» или «похоронным», то есть занимался банальным вымогательством и рэкетом. Ночи и дни длинных ножей Владимира Зеленского © пресс-служба президента Украины

Я бы не стал говорить, что «ночь длинных ножей» устраивают «Нацкорпусу» как таковому, поскольку не трогают ни киевскую, ни другие достаточно заметные и активные региональные организации. Но в целом это ложится в канву демонтажа наследства Авакова, сокращения его ресурсной базы и возможностей, чтобы, не дай Бог, осенью ничего не случилось. Понятно, что власть будет страховать себя от такого рода неожиданностей и сюрпризов.

На мой взгляд, именно у Авакова в руках чудесный украинский политический пасьянс, когда в одной руке у него контроль над силовыми структурами, а в другой — над улицей. Тем более что улица прочно прописалась среди ключевых факторов украинской политики наряду с телевизором и мешком с деньгами. Радикальная зачистка. Подробности харьковских арестов и что за ними стоит © president.gov.ua

Поэтому я думаю, что основная причина происходящего — это Харьков и харьковские выборы.

- Откуда вообще идут разговоры о том, что осенью возможны масштабные акции протеста?

— Это на уровне самосбывающихся пророчеств. Вообще если проанализировать разные протесты и майданы, то украинцы никогда не выходили за свои витальные потребности (тарифы, зарплаты, пенсии). Они выходили за абстрактные для рядового украинца вещи (вкралы перемогу у Ющенко, не дали возможность слиться с Европой).

И я не очень верю, что сам по себе рост тарифов и социальное напряжение выльется в протестный майдан. Должен быть какой-то детонатор. Этим детонатором может стать попытка власти имплементировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство (если Зеленский паче чаяния вернется из Вашингтона с таким домашним заданием).

Но наряду с этим я не могу не отметить целый ряд факторов, которые могут сойтись в одной точке и стать взрывоопасными, — социальное напряжение, земельные конфликты, политическая напряженность вокруг вопроса войны и мира, недовольство олигархического кооператива. Все это может привести к тому, что в Украине называется майданом. Охота на волков позорных. Сделают ли зачистки Первую столицу чище? © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Но вероятность такого развития события я бы оценил на уровне 20%.

- Будет ли Аваков готовить целенаправленный ответ на эти действия власти?

— Он будет ждать удобного момента. Он достаточно опытный и хитрый человек, и он умеет ждать. Он прекрасно понимает, что его могут раздавить, и он понесет в том числе немалые материальные убытки. Он деньги считать умеет и умеет сводить дебет с кредитом. Торопиться он не будет, он будет ждать.

- Есть ли желание и техническая возможность полностью избавиться от группировок вроде «Нацкорпуса» или С14?

— Нет, полностью от них власть избавиться не может. Они входят в инфраструктуру «партии ни войны, ни мира». И понятно, что на фоне откровенных нацистов, политики вроде Порошенко или Яценюка, продающих то же самое, выглядят намного более респектабельно и прилично.

Плюс миссия всевозможных радикалов — не давать возможность поднимать голову левой оппозиции и тем, кто выступает за прагматичные отношения с Россией. Это американские лекала, которые давным-давно были обкатаны для стран Латинской Америки. Теперь то же самое обкатывают и на нас.

В этой ролевой игре ультраправые группировки являются необходимым элементом. Да, время от времени кого-то будут сажать или наказывать, но они должны быть всегда под рукой. Михаил Погребинский: Зеленский своими заявлениями про Донбасс сжёг все мосты © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Если, конечно, изменится курс, расстроятся отношения с США и власть откажется от идеологии этнического национализма, тогда они становятся не нужны. Тогда возможна ситуация, напоминающая «ночь длинных ножей».

- Если же Зеленский получит задание имплементировать «формулу Штайнмайера», каким образом будут нейтрализовывать эти группировки?

— На самом деле нейтрализовать их несложно. Практически вся верхушка такого рода организаций на крючке у силовиков. Если находится кто-то неуправляемый, такой как Сашко Билый, то мы хорошо знаем, что с ним произошло. Поэтому для неуправляемых радикалов и националистов — могила или тюрьма. Все они управляемы, все они контролируемы.