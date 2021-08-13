Возвращение Украины под контроль возможно только в случае изменения ситуации в самой Украине. Политические процессы приводят к тому, что в стране меняется власть и меняется курс, путем Майдана или путем выборов. Об этом рассказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру

Петр Акопов: кто он © Facebook, Николай Лебедев Мария Захарова заявила, что обвинения в том, что РФ недостаточно сделала для оказания помощи жителям этого региона, являются как минимум несправедливыми и не отражают действительной картины. По ее словам, и политически, и экономически, финансово, гуманитарно, по-человечески сделано очень много. Дипломат подчеркнула, что Россия не собирается останавливаться на том, что было сделано, и приложит максимум усилий для оказания дополнительной поддержки и помощи ДНР и ЛНР, несмотря на давление Запада.

Нужен новый расклад сил в украинской элите, который позволяет ей говорить о том, что Киев меняет политику в отношении России и что мы рассматриваем Россию и Украину как два государства одного народа, пояснил эксперт.

«Но для этого должны произойти определенные процессы внутри самой Украины. Под влиянием России, под влиянием внутренних факторов. Понятно, что Россия не будет посылать туда войска. Войска могут быть ответом, если в Донбассе начнется военная авантюра. Но такого подарка Украина нам точно не сделает. Это было бы концом и украинского режима, и украинского государства», — указал Акопов.

Собеседник издания добавил, что пока Россия не может официально присоединить к себе Донбасс, именно исходя из борьбы за Украину в целом.

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