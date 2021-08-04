Если бы Киев предложил вернуть ему Донбасс в обмен на невступление в НАТО, Россия бы тоже на это не пошла. Ей не нужна нейтральная Украина, ей нужна дружественная Украина, уверен обозреватель РИА Новости Петр Акопов

Петр Акопов: кто он © Facebook, Николай Лебедев Украина.ру

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на встрече с участниками всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» заявила, что Россия никогда не бросит жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Дипломат подчеркнула, что обвинения в том, что РФ недостаточно сделала для оказания помощи жителям этого региона, являются как минимум несправедливыми и не отражают действительной картины.

"Я вам могу сказать как человек, который так или иначе соприкасается с этим вопросом: и политически, и экономически, финансово, гуманитарно, по-человечески сделано очень много", — сказала Захарова.

По ее словам, Россия не собирается останавливаться на том, что было сделано, и приложит максимум усилий для оказания дополнительной поддержки и помощи ДНР и ЛНР, несмотря на давление Запада.

- Петр, это просто констатация факта, или это можно расценить как сигнал?

— Это очередное подтверждение того, что ни о какой сдаче Донбасса, которой пугали в том числе в России в первые два-четыре года, речи быть не может. Россия относится к Донбассу как к своей территории, но своей территории не юридически, а практически.

Помощь Донбассу ограничивается тем, что Россия вынуждена юридически рассматривать его как часть Украины. Она не может оказывать такую же прямую помощь, как это было в ситуации с Абхазией/Южной Осетией, когда заключаются двусторонние договора. Ей приходится оказывать помощь Донбассу через прокладки и обходные пути. Сейчас важно, чтобы большинство граждан Донбасса получили российские паспорта, чтобы туда направились какие-то пособия, и чтобы там занялись развитием экономики.

На Западе тоже ни у кого нет иллюзий, что сегодняшняя киевская власть может вернуть себе Донбасс. Когда Украина говорит, что она может себе что-то вернуть, это все бред.

Единственный теоретический вариант возвращения Донбасса в состав Украины — пересборка Украины на совершенно новых принципах в качестве дружественного России федеративного государства. Но так как это нереально в данный момент и так как Донбасс не может ждать десятилетиями, Россия будет делать все, чтобы улучшить жизнь региона и сделать ее максимально приемлемой для людей.

- Вы упомянули разговоры, что Россия якобы сдает Донбасс. А что мы конкретно имеем в виду под словосочетанием «сдача Донбасса»?

— Эти переговоры активно велись в нашей стране «всепропальщиками» в 2015, 2016, 2017. Они исходили из того, что в соответствии с Минским процессом Россия запихнет Донбасс в Украину или позволит установить Киеву контроль над ним. Но никто Киеву границу не отдаст, и никаких выборов под контролем Киева не будет. Минский процесс практически умер.

Единственная подвижка в Минском процессе может быть только в случае смены власти в Киеве. Но для этого нужна самая настоящая политическая революция или контрчетырнадцатый год. Пока ничего этого нет, в ситуации с Донбассом ничего не изменится.

Россия тоже не может официально присоединить к себе Донбасс, исходя из борьбы за Украину в целом.

- А каким образом возможно возвращение Украины под контроль России, если Москва не планирует туда вводить войска и содержать местных жителей?

— Возвращение возможно только в случае изменения ситуации в самой Украине. Политические процессы приводят к тому, что в стране меняется власть и меняется курс, путем Майдана или путем выборов. Нужен новый расклад сил в украинской элите, который позволяет ей говорить о том, что Киев меняет политику в отношении России и что мы рассматриваем Россию и Украину как два государства одного народа.

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- Могло ли это заявление Захаровой быть ответом на решение США о высылке российских дипломатов, несмотря на встречу Путина с Байденом?

— Нет. Я не вижу здесь связи. У нас с американцами позиции диаметрально противоположные. Обострение отношений между РФ и США никак не влияет на то, как в Америке относятся к Украине. Они не собираются отказываться от поддержки киевских властей. Что бы мы ни говорили, что бы они ни говорили, позиции меняться не будут.

- Исходя из того, что вы сказали про Украину, нужно ли России просто ждать, или ей стоит предпринимать более активные действия?

— Естественно, нужно предпринимать активные действия. Пропагандистские, экономические и политические. Весь набор действий, кроме военных. Военные действия дадут противоположный эффект. Мы получим сплочение той антироссийской части общества, на которую делает ставку киевская власть. И дело тут даже не в пролитой крови, а в том, что получим противоположный результат.

А так постепенно, судя по данным опросов, даже почти половина украинской молодежи (до 29 лет) считает русских и украинцев одним народом. Это уже показывает, что не все так запущено и страшно в головах нынешнего населения Украины.

- У нас было интервью с известным политологом Сергеем Михеевым, который назвал слабой позицию России о том, что она не допустит формального членства Украины в НАТО и военного решения по Донбассу, так как Киев может создавать проблемы и без этого. Согласны ли вы с этим, и если да, как мы можем усилиться?

— Естественно, что Украина и вся ситуация вокруг нее — одна большая проблема для России. Но мы же Донбасс поддерживаем не для того, чтобы Украина не вступала в НАТО, а потому, что мы боремся за всю Украину.

Если бы Киев предложил вернуть ему Донбасс в обмен на невступление в НАТО, Россия бы тоже на это не пошла. Ей не нужна нейтральная Украина, ей нужна дружественная Украина. Нейтральная Украина была до 2014 года, туда-сюда, и нашим, и вашим. Но такую Украину в удобный момент взяли и похитили в 2014 году, приведя к жесткому подчинению Западу.

Слабость нашей позиции связана только с тем, что в 1991 году развалилась единая страна (мы до сих пор преодолеваем последствия этого), а не с тем, что мы идем на какие-то уступки. Россия ведет позиционную войну с Западом за возвращение осколков своей территории. Именно в этом весь смысл текущего момента.