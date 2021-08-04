Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на встрече с участниками всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» заявила, что Россия никогда не бросит жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Дипломат подчеркнула, что обвинения в том, что РФ недостаточно сделала для оказания помощи жителям этого региона, являются как минимум несправедливыми и не отражают действительной картины.
"Я вам могу сказать как человек, который так или иначе соприкасается с этим вопросом: и политически, и экономически, финансово, гуманитарно, по-человечески сделано очень много", — сказала Захарова.
По ее словам, Россия не собирается останавливаться на том, что было сделано, и приложит максимум усилий для оказания дополнительной поддержки и помощи ДНР и ЛНР, несмотря на давление Запада.
- Петр, это просто констатация факта, или это можно расценить как сигнал?
— Это очередное подтверждение того, что ни о какой сдаче Донбасса, которой пугали в том числе в России в первые два-четыре года, речи быть не может. Россия относится к Донбассу как к своей территории, но своей территории не юридически, а практически.
Помощь Донбассу ограничивается тем, что Россия вынуждена юридически рассматривать его как часть Украины. Она не может оказывать такую же прямую помощь, как это было в ситуации с Абхазией/Южной Осетией, когда заключаются двусторонние договора. Ей приходится оказывать помощь Донбассу через прокладки и обходные пути. Сейчас важно, чтобы большинство граждан Донбасса получили российские паспорта, чтобы туда направились какие-то пособия, и чтобы там занялись развитием экономики.
На Западе тоже ни у кого нет иллюзий, что сегодняшняя киевская власть может вернуть себе Донбасс. Когда Украина говорит, что она может себе что-то вернуть, это все бред.
Единственный теоретический вариант возвращения Донбасса в состав Украины — пересборка Украины на совершенно новых принципах в качестве дружественного России федеративного государства. Но так как это нереально в данный момент и так как Донбасс не может ждать десятилетиями, Россия будет делать все, чтобы улучшить жизнь региона и сделать ее максимально приемлемой для людей.
- Вы упомянули разговоры, что Россия якобы сдает Донбасс. А что мы конкретно имеем в виду под словосочетанием «сдача Донбасса»?
— Эти переговоры активно велись в нашей стране «всепропальщиками» в 2015, 2016, 2017. Они исходили из того, что в соответствии с Минским процессом Россия запихнет Донбасс в Украину или позволит установить Киеву контроль над ним. Но никто Киеву границу не отдаст, и никаких выборов под контролем Киева не будет. Минский процесс практически умер.
Единственная подвижка в Минском процессе может быть только в случае смены власти в Киеве. Но для этого нужна самая настоящая политическая революция или контрчетырнадцатый год. Пока ничего этого нет, в ситуации с Донбассом ничего не изменится.
Россия тоже не может официально присоединить к себе Донбасс, исходя из борьбы за Украину в целом.
- А каким образом возможно возвращение Украины под контроль России, если Москва не планирует туда вводить войска и содержать местных жителей?
— Возвращение возможно только в случае изменения ситуации в самой Украине. Политические процессы приводят к тому, что в стране меняется власть и меняется курс, путем Майдана или путем выборов. Нужен новый расклад сил в украинской элите, который позволяет ей говорить о том, что Киев меняет политику в отношении России и что мы рассматриваем Россию и Украину как два государства одного народа.
Но для этого должны произойти определенные процессы внутри самой Украины. Под влиянием России, под влиянием внутренних факторов. Понятно, что Россия не будет посылать туда войска. Войска могут быть ответом, если в Донбассе начнется военная авантюра. Но такого подарка Украина нам точно не сделает. Это было бы концом и украинского режима, и украинского государства.
- Могло ли это заявление Захаровой быть ответом на решение США о высылке российских дипломатов, несмотря на встречу Путина с Байденом?
— Нет. Я не вижу здесь связи. У нас с американцами позиции диаметрально противоположные. Обострение отношений между РФ и США никак не влияет на то, как в Америке относятся к Украине. Они не собираются отказываться от поддержки киевских властей. Что бы мы ни говорили, что бы они ни говорили, позиции меняться не будут.
- Исходя из того, что вы сказали про Украину, нужно ли России просто ждать, или ей стоит предпринимать более активные действия?
— Естественно, нужно предпринимать активные действия. Пропагандистские, экономические и политические. Весь набор действий, кроме военных. Военные действия дадут противоположный эффект. Мы получим сплочение той антироссийской части общества, на которую делает ставку киевская власть. И дело тут даже не в пролитой крови, а в том, что получим противоположный результат.
А так постепенно, судя по данным опросов, даже почти половина украинской молодежи (до 29 лет) считает русских и украинцев одним народом. Это уже показывает, что не все так запущено и страшно в головах нынешнего населения Украины.
- У нас было интервью с известным политологом Сергеем Михеевым, который назвал слабой позицию России о том, что она не допустит формального членства Украины в НАТО и военного решения по Донбассу, так как Киев может создавать проблемы и без этого. Согласны ли вы с этим, и если да, как мы можем усилиться?
— Естественно, что Украина и вся ситуация вокруг нее — одна большая проблема для России. Но мы же Донбасс поддерживаем не для того, чтобы Украина не вступала в НАТО, а потому, что мы боремся за всю Украину.
Если бы Киев предложил вернуть ему Донбасс в обмен на невступление в НАТО, Россия бы тоже на это не пошла. Ей не нужна нейтральная Украина, ей нужна дружественная Украина. Нейтральная Украина была до 2014 года, туда-сюда, и нашим, и вашим. Но такую Украину в удобный момент взяли и похитили в 2014 году, приведя к жесткому подчинению Западу.
Слабость нашей позиции связана только с тем, что в 1991 году развалилась единая страна (мы до сих пор преодолеваем последствия этого), а не с тем, что мы идем на какие-то уступки. Россия ведет позиционную войну с Западом за возвращение осколков своей территории. Именно в этом весь смысл текущего момента.