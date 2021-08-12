Журналист, переводчик, главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане»

Илья Намовир: Казахстанская власть меняет тактику в использовании национал-патриотов © Facebook, Ilya Namovir

С августа 2012 года по настоящее время — главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане». Призёр международного конкурса русскоязычных журналистов и СМИ «Российские соотечественники: Имеем право!», организованного Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом (в 2013 году — II место в номинации «Лучший интернет-проект»).

Специализируется на вопросах общественно-политической жизни, правового положения русских и русскоязычных жителей Казахстана и Центральной Азии, а также российских граждан, проживающих в этих странах, а также вопросах взаимодействия России с русскими соотечественниками за рубежом.

Занимается изучением фактов и тенденций дерусификации, искажения роли исторического русского наследия и дискриминации русских и русскоязычных по национальному и языковому признаку в Центрально-Азиатском регионе.