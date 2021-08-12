В ноябре 1995 года было заключено Дейтонское соглашение о прекращения огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине. Дейтонская модель предполагает сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов — боснийских мусульман (бошняков), сербов и хорватов. Коллективным главой государства является Президиум БиГ, состоящий из трех членов — по одному представителю от каждого из трех государствообразующих народов.
Эксперт пояснил, что из-за разницы в размерах территории и количестве жителей на Донбассе невозможно применить ту модель, которая по-прежнему является единственным препятствием для начала войны между Республикой Сербской и Федерацией БиГ.
По его словам, у государственного устройства БиГ есть множество недостатков, и они состоят не только в громоздком, сложном и дисфункциональном управлении.
«Так, вторая административная единица государственного союза БиГ — это федерация мусульман и хорватов. Из-за своего численного превосходства мусульмане уже несколько раз избирали члена Президиума БиГ (своеобразный «коллективный президент» БиГ. — Прим.) от хорватов. То есть в этом органе, состоящем из трёх членов и призванном представлять три государствообразующих народа Боснии и Герцеговины, два места принадлежат мусульманам. Вот почему в БиГ происходит то, что немыслимо в Хорватии, — хорваты настаивают на сближении и даже союзе с сербами», — уточнил Симич.
На Украине проблема в этом смысле намного проще, потому что там в основном христианское население, которое так или иначе тяготеет к православию, поэтому проблемы русских на Украине и отношения Украины и России в целом лучше сравнивать с положением сербов в Черногории и отношениями между Сербией и Черногорией, при этом Черногория, как и Украина, является добычей Запада, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.