Во второй части интервью с сербским писателем и журналистом, руководителем портала ФРОНТАЛ.РС из Баня-Луки, говорим о параллелях между Россией и Сербией, а также Украиной и Боснией и Герцеговиной

Босния — это Украина завтра? © AFP, ELVIS BARUKCIC - Даниел, нередко государственное устройство БиГ называют возможной моделью для урегулирования конфликта на Востоке Украины. Как человек, побывавший на Донбассе, считаете ли вы такие перспективы реальными?

— В любом случае для решения проблемы Донбасса, если он останется в составе Украины, необходимо в первую очередь признать особый статус этой территории. Ведь именно неуважение к определенным особенностям и разным взглядам на вещи в различных регионах Украины привело к вооруженному конфликту. Однако из-за разницы в размерах территории и количестве жителей на Донбассе невозможно применить ту модель, которая по-прежнему является единственным препятствием для начала войны между Республикой Сербской и Федерацией БиГ.

У государственного устройства БиГ есть множество недостатков, и они состоят не только в громоздком, сложном и дисфункциональном управлении. Так, вторая административная единица государственного союза БиГ — это федерация мусульман и хорватов. Из-за своего численного превосходства мусульмане уже несколько раз избирали члена Президиума БиГ (своеобразный «коллективный президент» БиГ. — Прим.) от хорватов. То есть в этом органе, состоящем из трёх членов и призванном представлять три государствообразующих народа Боснии и Герцеговины, два места принадлежат мусульманам. Вот почему в БиГ происходит то, что немыслимо в Хорватии, — хорваты настаивают на сближении и даже союзе с сербами.

На Украине проблема в этом смысле намного проще, потому что там в основном христианское население, которое так или иначе тяготеет к православию. Поэтому проблемы русских на Украине и отношения Украины и России в целом лучше сравнивать с положением сербов в Черногории и отношениями между Сербией и Черногорией. При этом Черногория, как и Украина, является добычей Запада.

Запад строит гибридную идентичность и мировоззрение на основе антисербской политики коммунистического режима Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ) и его лидера — хорвата Иосипа Броз Тито. «Черногорский язык» и «нация» основаны на неприязни к сербам, несмотря на то что черногорцы всегда считали себя гордыми сербами. Цель этой политики — перекрыть Сербии выход к морю и полностью её расчленить. Украина же задумывалась как вассал и колония в германоцентричном ЕС. Можно с уверенностью сказать, что в настоящее время это своего рода «Остланд», создание которого планировал Адольф Гитлер, за исключением того, что у немцев больше нет прироста населения. Однако они по-прежнему нуждаются в рынках сбыта и дешёвой рабочей силе.

С моей точки зрения, чтобы решить проблему во всей Украине, то есть выйти из нынешнего кризиса, лучше и безболезненнее всего было бы ещё раз провести какую-то «цветную революцию». Но на этот раз она должна быть обращена на Восток — к действительно дружественным странам, к традиционному братству и взаимодополняемой экономике. Если это произойдет, причина конфликтов исчезнет.

Конечно, я не нахожусь в Киеве и не знаю, возможно ли это, хотя вследствие недовольства местными политиками украинская политика сведена до уровня реалити-шоу. Таким электоратом легче всего манипулировать путем краткосрочного вливания денег через так называемые НПО.

Как это было в Боснии. Почему события в Сребренице важны для России и Украины © AP, Amel Emric

- Существуют и более масштабные параллели, когда Сербию сравнивают с Россией, особенно в разрезе отношения Запада к этим двум странам. К примеру, в конце июня этого года на конференции «Валдайского клуба» в Белграде министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что агрессия НАТО против Югославии в 1999-м была репетицией атаки Запада на Россию. Разделяете ли вы подобную точку зрения?

— Абсолютно. Я говорил об этом много раз публично, и лучше всего эту идею передаёт заголовок моей колонки от марта 2014 года — «Русские, переверните флаг». Отталкиваясь от порядка цветов на русском и сербском национальном флагах (флаг Сербии — красно-сине-белый. — Прим.), я писал, что теперь русский народ гораздо лучше понимает то, что сербы говорили ему в 2000-х и что говорят сейчас.

НАТО играло с сербским вопросом, подобно кошке, которая приносит оглушённую мышь своим котятам, чтобы научить их охотиться. Подобно тому, как бомбардировка Республики Сербской в 1995 году была подготовкой к бомбардировке Сербии в 1999-м, всё это было увертюрой к череде «цветных революций» на постсоветском пространстве, которые приобрели цвет крови на Украине и в Белоруссии. Теперь им хочется распространить этот опыт и на саму Россию.

Задолго до кризиса на Украине я говорил, что уничтожение сербского народа в СФРЮ было всего лишь лабораторной работой по сравнению с тем, что Запад намеревается сделать с Россией и её народом после развала СССР. Западные политики не скрывают, что считают сербов «маленькими русскими» и что именно по этой причине в любом конфликте сербов со своими соседями Запад поддерживает сербофобов.

У нас схожая история и язык, мы практически одной веры и находимся в одинаковом геостратегическом положении после падения коммунизма, в годы которого больше всех потеряли сербы в СФРЮ и русские в СССР. Одни почти полностью растворили свои национальные интересы и идентичность в Югославии, другие — в Советском Союзе. Раздробленные границами бывших союзных республик, ставших ныне независимыми государствами, сегодня они пребывают в демографическом кризисе. То же самое происходит и внутри России, в особенности на Северном Кавказе.

Я просматривал как-то кадры из Украины по одному из наших телеканалов, и мне действительно стало плохо. На фоне огня и военных разрушений бабушка в платке кричала: «Помогите!» По-сербски это произносится почти так же, поэтому я не мог избавиться от впечатления, что увидел свою покойную бабушку, которая воскресла и опять страдает, переживая изгнание из своего села Благовац неподалёку от Сараево. Кстати, это изгнание произошло в 1995 году, уже после подписания Дейтонских мирных соглашений.

Потому я просто не мог поверить, что Запад работает по точно такому же сценарию, теми же методами и с теми же целями, и что никто в России не учится на нашем плохом примере. Моя мама часто повторяет поговорку: «Только дурак учится на своих ошибках, а умные люди учатся на чужих». Так что и в этом вопросе мы очень похожи.

- Нынешняя БиГ — результат консенсуса и давления внешних игроков. Но в 1995-м, когда были подписаны Дейтонские соглашения, Москва следовала в фарватере Запада. Теперь же Россия противостоит Западу по вопросу продления мандата Верховного представителя по БиГ и в середине июля даже подавала в СБ ООН проект резолюции о ликвидации этой должности. Ожидаете ли вы активизации действий России на Балканах?

— Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы увидеть, к чему ведет продолжающийся срыв того, что называется Дейтонскими МИРНЫМИ соглашениями. Это приводит к созданию условий для новой войны. Сегодня Дейтонские соглашения — это комичный термин, потому что в результате либо прямого недемократического насилия со стороны Верховных представителей по БиГ и Запада, либо путём шантажа и увольнения коррумпированных политиков более 70 гарантированных Дейтоном полномочий были отобраны у Республики Сербской. Среди них — право на собственную армию и налоговую систему, то есть исключительное право распоряжаться своей территорией.

Общая же проблема российской политики на Балканах и в БиГ в том числе состоит в том, что когда и если находятся деньги для действий в режиме «мягкой силы», то они распределяются на, скажем так, плохие проекты. Российский капитал инвестирует в людей, организации и СМИ, которые всегда выступали против всего русского, чтобы те меньше плевали в сторону Москвы. И они это делают: продолжают плевать на Россию, просто чуть меньше.

При этом о тех, кто с самого начала и естественно находится на стороне России, просто забывают, на их поддержку рассчитывают априори. Но принимая русофильские элементы на Балканах как должное, Россия начинает терять поддержку местного населения, в умах которого она может добиться абсолютного господства, причём с минимальными инвестициями по сравнению с американскими и европейскими.

Просербские организации и активисты на Балканах неизбежно пророссийски настроены. Сербы — единственные верные союзники России на юге Европы, а может быть, и во всей Европе, за исключением Белоруссии. Россия очень запоздала с возвращением на Балканы и зачастую делает это весьма по-дилетантски. Именно таким показалось мне в 2013 году предложение правительству Черногории об открытии в порту Бар пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ. Однако к тому времени антисербское и антироссийское правительство Черногории уже давно сделало всё, чтобы присоединиться к НАТО. Негативный ответ на подобный запрос Москвы стал предсказуемым унижением для такой большой силы, как Россия.

- Упомянутый проект резолюции СБ ООН Россия подавала совместно с Китаем, который раньше не проявлял заинтересованности ситуацией в БиГ, хотя весьма экономически активен в соседних Сербии, Хорватии и Черногории. Сможет ли БиГ, в отличие от начала ХХ века, стать не точкой конфликта, а примером синергии мировых и региональных держав?

— Откровенно говоря, я бы предпочел, чтобы все сверхдержавы одновременно ушли с Балкан и позволили нам самим прийти к консенсусу, который привёл бы к прочному миру. Как говорится, когда слоны дерутся, страдают муравьи в траве. Однако как представитель сербского народа, который постоянно находится под прямой угрозой иностранной агрессии, я, безусловно, приветствую любое серьёзное участие России в разрешении кризиса в БиГ. Должен признаться, я был удивлен вышеупомянутой инициативой России и тем более её сотрудничеством с Китаем по такому вопросу, как «дейтонская» Босния и Герцеговина.

Чего-то подобного не было давно, и это идет рука об руку с появлением Игоря Калабухова в качестве посла Российской Федерации в Боснии и Герцеговине. Он стал свежим ветром русской дипломатии на Балканах и продемонстрировал решимость России, которую так давно ждали все сербы. Главное, чтобы Россия знала, чего она хочет, и действовала как можно быстрее.

Первым шагом могло бы стать открытие консульства России в Баня-Луке. Если в столице Республики Сербской уже есть консульства США, Великобритании, Германии, многих стран региона, таких как Сербия, Словения или Хорватия, а у России есть какое-то дипломатическое представительство в Приштине, то я не вижу препятствий для этого. Опасаюсь только, что при нынешних темпах развития ситуации даже такое решение может оказаться запоздалым.

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Радикальные изменения в Черногории, то есть вывод Сербии из стратегического окружения враждебными странами НАТО, может привести — в благоприятных геостратегических, а особенно энергетических условиях — к цепной реакции изменений в Македонии, Болгарии, Румынии и Молдавии, и даже в Греции. Это позволило бы России восстановить территориально связанную сеть поддержки в южной Европе.

Любое участие Китая также будет иметь успокаивающее воздействие на этот регион, и в этом смысле я горячо приветствую действия Пекина по ликвидации института Верховного представителя по БиГ. Китай — соперник, но одновременно и союзник России. Между двумя сверхдержавами есть много разногласий, но я не вижу причин, по каким Босния и Герцеговина как географическое понятие в Европе не может стать символической точкой их примирения и сотрудничества.

БиГ намеренно оставили в состоянии замороженного конфликта, как «европейский Ближний Восток». Силы Запада, если им это будет выгодно в конкретный момент, всегда могут спровоцировать здесь военный конфликт. Это устраивает всех, выступающих за дальнейшее существование и экспансию, или, по крайней мере, неизменный характер НАТО.

Если Россия не видит в противостоянии всему этому своего морального долга и цивилизационного призвания, а не только очевидной заинтересованности в создании оплота на Балканах с помощью сербского народа, который уже любит её безгранично, то все сербы, не только в Республике Сербской, находятся в тяжёлой ситуации, и их ждёт весьма неопределенное будущее…