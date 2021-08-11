В Полтаве демонтировали балкон, с которого, по утверждениям историков, в 1942 году выступал с речью Адольф Гитлер. Новость об этом 10 августа опубликовал Kolo.News

Умер последний внук украинского поэта Ивана Франко © Открытые источники

Особняк, о котором идет речь, был построен в конце XIX — начале XX веков в качестве дома пастора немецких колонистов.

В разные периоды истории в этом здании то проживали секретари обкома КПСС, то размещалась поликлиника, в годы Великой Отечественной войны в постройке работал штаб 6-й и 8-й армий генерала Паулюса, а с 1966 — детский сад.

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Историки утверждают, что в Полтаву Гитлер приезжал, чтобы руководить фашистами, в частности, сохранились архивные снимки, как 1 июня 1942 года фюрер проводил в Полтаве совещание. По свидетельству немецкого военачальника Фридриха Паулюса, именно на том собрании Гитлер спланировал взятие Кавказа и Сталинграда.

Поездки Гитлера по Украине были многочисленными, его охранник Иоганн Раттенхубер на допросах указал следующие города:

«В 1941-1942 годах, во время войны с Советским Союзом, Гитлер вылетал в города Умань (в августе 1941-го фюрер приезжал туда, чтобы лично встретить там итальянские военные подразделения, прибывшие к нему на помощь для захвата Донбасса), в Мариуполь к фельдмаршалу Клейсту, в Полтаву к фельдмаршалу Рейхенау. В 1943 году Гитлер прибыл в Запорожье к фельдмаршалу фон Манштейну».