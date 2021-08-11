Служба безопасности Украины подтвердила запрет на въезд российскому певцу Филиппу Киркорову. Соответствующее подтверждение ведомство дало 11 августа «Детектору медиа»

«В интересах обеспечения национальной безопасности Украины и руководствуясь ч. 1 и ч. 3 ст. 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", 7.06.2021 Службой безопасности Украины было принято решение о запрете въезда», — пояснили в спецслужбе.

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В перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, Киркорова внесли 23 июня текущего года. Причиной стали высказывания артиста относительно российской принадлежности Крыма.

Певец, который, кстати, имеет статус Народного артиста Украины, довольно эмоционально отреагировал на произошедшее и призвал украинские власти одуматься. И уже через несколько дней, 27 июля, Киркорова исключили из списка угроз с комментарием, что ведомство «нуждается в дополнительной обработке данного вопроса в связи с судебными прецедентами».

По всей видимости, с вопросом в СБУ разобрались и констатировали, что запрет будет длиться положенные по закону три года. Продолжает Киркоров фигурировать и на сайте «Миротворец», куда его внесли за якобы незаконное посещение Крыма.