Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков 11 августа в своем Telegram-канале прокомментировал назначение в США спецпосланника по газопроводу «Северный поток - 2»

Алексей Пушков: Иск России к Украине в ЕСПЧ не останется без последствий © РИА Новости, Владимир Трефилов

По его словам, назначение является сигналом для всех недовольных сооружением трубопровода о том, что администрация США не намерена пускать развитие ситуации на самотек и будет активно влиять на нее.

«В свое время США назначили спецпредставителя по Украине Курта Волкера, который всячески поощрял срыв Минских соглашений со стороны Киева. Нет оснований надеяться, что сейчас будет иначе хотя бы потому, что США не раз открыто называли своей задачей противодействие российским интересам», — заключил сенатор.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен назначил Амоса Хохштейна старшим советником по энергетической безопасности, его непосредственной задачей будет имплементация мер по «снижению рисков», которые якобы несет трубопровод.

Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать реализации «Северного-потока-2», но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета. Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.