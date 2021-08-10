Тони родился в Германии, а с 1999 года живет в Киеве. Он давно завоевал сердца многих горожан, именно поэтому так много народу собралось, чтобы поздравить примата. В подарок ему принесли открытки и фрукты.
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В открытый вольер Тони выпустили совсем недавно. Произошло это после того, как животное долго лечили, за жизнь и здоровье гориллы боролись украинские и иностранные врачи.
Теперь примат защищен специальной сеткой, чтобы посетители не кормили его конфетами, чипсами и колбасой.