В Киевском зоопарке проживает единственный в стране самец гориллы по кличке Тони. На днях животное отметило свой 47 день рождения, поздравить его с этой датой пришло около 300 человек. Фото с праздника опубликовал зоопарк на своей официальной странице в Facebook

«Биологический мусор»: Фарион придумала наказание для Магучих © Facebook, Ірина Фаріон

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В открытый вольер Тони выпустили совсем недавно. Произошло это после того, как животное долго лечили, за жизнь и здоровье гориллы боролись украинские и иностранные врачи.

Теперь примат защищен специальной сеткой, чтобы посетители не кормили его конфетами, чипсами и колбасой.