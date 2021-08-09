Telegram-канал «Наглый» 9 августа опубликовал снимки новой детской площадки, установленной у Офиса президента (ОП) Украины. Под постом тут же появилось несколько сотен сообщений от местных жителей: людей испугало ее содержимое

Местных жителей удивили персонажи, фигуры которых составляют основу площадки для детских игр: кислотной раскраски кот, собака с ирокезом и почему-то в сапогах, лев, к пасти которого приделана горка. Больше всего внимания привлек петух, его внешность тоже оказалась весьма необычной, хотя особо бдительные «патриоты» Украины обратили внимание на другую деталь: птица «одета» в русскую косоворотку.

«Какие-то наркоманские галюны», «Вот это вштырило», «Кислотный ОП», «льва что тошнить детьми будет?», «Лишь бы не ходили патриоты, и не ср*ли под дверью. Теперь можно детьми прикрываться!», «Интересно, за сколько тендер прошел на это "чудо"», «Где фигура зеленого клоуна?», «Это чтобы после белых дорожек Зе мог радовать глаз, глядя на это все из окна», «Одним словом — петухи», «Служащие ОП наконец-то вышли к народу», — прокомментировали проект пользователи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЗДЕСЬ «ЗРАДЫ» НЕТ: УКРАИНСКИЙ КАРАТИСТ ВСТУПИЛСЯ ЗА МАГУЧИХ И ПОЛУЧИЛ В ОТВЕТ.

Как оказалось, детская площадка посвящена творчеству украинской художницы Марии Примаченко. В ОП заявили, что президент Владимир Зеленский поддержал идею создания такой площадки именно на Банковой. Для свободного посещения арт-локацию обещают открыть к Дню Независимости, то есть к 24 августа.