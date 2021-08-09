В июле 2021 года Арсен Аваков покинул пост главы Министерства внутренних дел.
«Почему США не устроил Аваков? Потому что он начал чувствовать себя очень и очень автономно, он стал независимым, и это, конечно же, вызвало большие опасения у этих ребят. "Нацкорпус", Билецкий в лучших традициях шлюшки пытался переключиться с Авакова на офис президента», — сказал Шарий.
По его словам, «Нацкорпус» подрабатывал на Офис президента, когда по его указке нападал на активистов Партии Шария.
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