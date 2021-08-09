Экс-министр МВД Арсен Аваков стал слишком независимым, что не понравилось США, уверен журналист Анатолий Шарий. Об этом он рассказала в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Шарий: Проблема у Авакова в том, что за него не вступятся даже нацики © Facebook, Анатолий Шарий

«Почему США не устроил Аваков? Потому что он начал чувствовать себя очень и очень автономно, он стал независимым, и это, конечно же, вызвало большие опасения у этих ребят. "Нацкорпус", Билецкий в лучших традициях шлюшки пытался переключиться с Авакова на офис президента», — сказал Шарий.

По его словам, «Нацкорпус» подрабатывал на Офис президента, когда по его указке нападал на активистов Партии Шария.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.