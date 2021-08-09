Министр внутренних дел Арсен Аваков никогда бы не покинул свой пост по собственной воле – на него надавили американцы, уверен журналист Анатолий Шарий. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Шарий: Проблема у Авакова в том, что за него не вступятся даже нацики © Facebook, Анатолий Шарий

«Думаю, фотография его с Кентом о многом говорит. Я абсолютно уверен, что надавили на Авакова американцы. Думаю, Аваков никогда по своей воле не ушел бы. По сути, я считаю, он был вторым человеком в государстве. У него в руках была сосредоточена реальная власть — власть над всеми, мягко выражаясь, праворадикальными, но объективно неонацистскими группировками, которые могли убивать, грабить, и вообще все что угодно делать — нападать на всех, стрелять, и ничего им никогда не было за это. Часть из них контролировалась СБУ, а часть — МВД», — сказал Шарий.

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В июле Верховная Рада уволила Авакова и назначила на его должность депутата парламента от «Слуги народа» и главу правоохранительного комитета Дениса Монастырского. Никто из парламентариев не проголосовал против этого назначения. Уволенный по собственному желанию Аваков никак не прокомментировал отставку, кроме слов благодарности депутатам.