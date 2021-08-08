В отчете о проведении рабочей встречи с Тимановской говорится, что легкоатлетка получила поддержку для пребывания в Польше и «развития профессиональной спортивной карьеры».
Глава правления польской нефтеперерабатывающей компании PKN Orlen Даниэль Орбайтек предложил Тимановской спонсорскую поддержку.
Ранее стало известно, что представители сборной Белоруссии попытались депортировать из Токио легкоатлетку Кристину Тимановскую. До этого Национальный олимпийский комитет Белоруссии (НОК) объявил об исключении Тимановской из сборной в связи с эмоционально-психологическим состоянием.
По словам спортсменки, тренеры без предупреждения включили ее в состав эстафеты 4x400 метров, при том что она специализируется на коротких дистанциях.
Девушка обратилась за помощью в Международный Олимпийский комитет (МОК).
Власти Польши согласились принять спортсменку и дать ей возможность продолжить спортивную карьеру.