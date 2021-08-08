Белорусская спортсменка Кристина Тимановская сможет продолжить карьеру в Польше. Об этом 6 августа сообщила пресс-служба Министерства культуры и спорта Польши

В отчете о проведении рабочей встречи с Тимановской говорится, что легкоатлетка получила поддержку для пребывания в Польше и «развития профессиональной спортивной карьеры».

Глава правления польской нефтеперерабатывающей компании PKN Orlen Даниэль Орбайтек предложил Тимановской спонсорскую поддержку.

«Ее могли убить или сделать инвалидом»: Суздальцев о ситуации с Тимановской © Скриншот из видео Украина.ру Кристину Тимановскую. До этого Национальный олимпийский комитет Белоруссии (НОК) объявил об исключении Тимановской из сборной в связи с эмоционально-психологическим состоянием.

По словам спортсменки, тренеры без предупреждения включили ее в состав эстафеты 4x400 метров, при том что она специализируется на коротких дистанциях.

Девушка обратилась за помощью в Международный Олимпийский комитет (МОК).

Власти Польши согласились принять спортсменку и дать ей возможность продолжить спортивную карьеру.