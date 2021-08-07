«Шевченковский суд Киева взял под стражу семерых подозреваемых членов преступной группировки, среди которых представители партии "Национальный корпус", бывшие и действующие правоохранители. Под стражей на два месяца без возможности внесения залога оказались Иван Никифоров, Сергей Козлюк, Сергей Величко, Олег Скрипка, Кирилл Крикунов, Дмитрий Колесников и Артем Субочев», — говорится в материале.
В четверг Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у представителей партии «Национальный корпус». Несколько членов харьковского областного отделения были задержаны. На следующий день сторонники «Нацкорпуса» устроили акцию протеста у здания Шевченковского районного суда в Киеве.
По данным следствия, подозреваемые в 2018 году создали организованную преступную группу в Харьковской области, в которую входили около 50 человек. Группировка занималась рэкетом, в частности, в сфере ритуальных услуг.