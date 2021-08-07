Шевченковский районный суд Киева отправил под арест на два месяца семерых представителей «Национального корпуса» (организация создана на базе нацбатальона «Азов», против участников которого в России возбуждено уголовное дело). Об этом 7 августа сообщило «Общественное»

«Посадим на бутылку»: в сети появилась запись угроз членов «Нацкорпуса» предпринимателям Харькова © Украина.ру Иван Никифоров, Сергей Козлюк, Сергей Величко, Олег Скрипка, Кирилл Крикунов, Дмитрий Колесников и Артем Субочев», — говорится в материале.

В четверг Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у представителей партии «Национальный корпус». Несколько членов харьковского областного отделения были задержаны. На следующий день сторонники «Нацкорпуса» устроили акцию протеста у здания Шевченковского районного суда в Киеве.

По данным следствия, подозреваемые в 2018 году создали организованную преступную группу в Харьковской области, в которую входили около 50 человек. Группировка занималась рэкетом, в частности, в сфере ритуальных услуг.