Саакашвили ранее заявил, что у России якобы есть план захвата Украины. В рамках этого плана захватить остров Змеиный, где размещается украинский спецназ, либо высадить войска на линии Мариуполь — Запорожье — Херсон — Николаев и дальше планировать свое наступление.
Специалист подчеркнул, что России в принципе нет смысла захватывать Украину, поскольку ей придется кормить огромное количество обездоленных людей и восстанавливать огромную территорию с разрушенной инфраструктурой.
«Зачем нам этот остров Змеиный? Захватить его не проблема, но потом нам придется постоянно обороняться от украинских диверсантов, которые будут атаковать нашу группировку. Эти заявления на уровне тотального бреда. Саакашвили — человек увлекающийся, и когда он начинает нести ахинею, то несет ее уже по полной», — категоричен Жилин.
Если же Саакашвили сильно беспокоит судьба Николаева, Херсона или Одессы, пусть он поинтересуется у представителей глобальной власти, что они там планируют сделать (проект «новой Хазарии»), и он сразу же замолчит, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.