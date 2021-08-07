Заявления экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о якобы планах России по захвату Украины находятся на уровне тотального бреда. Об этом рассказал военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

Александр Жилин: Если Донбасс не будет отвечать на обстрелы ВСУ, его ждет поражение © Twitter, Александр Жилин

Специалист подчеркнул, что России в принципе нет смысла захватывать Украину, поскольку ей придется кормить огромное количество обездоленных людей и восстанавливать огромную территорию с разрушенной инфраструктурой.

«Зачем нам этот остров Змеиный? Захватить его не проблема, но потом нам придется постоянно обороняться от украинских диверсантов, которые будут атаковать нашу группировку. Эти заявления на уровне тотального бреда. Саакашвили — человек увлекающийся, и когда он начинает нести ахинею, то несет ее уже по полной», — категоричен Жилин.

Если же Саакашвили сильно беспокоит судьба Николаева, Херсона или Одессы, пусть он поинтересуется у представителей глобальной власти, что они там планируют сделать (проект «новой Хазарии»), и он сразу же замолчит, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.