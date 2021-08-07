Сейчас силам ДНР/ЛНР фактически запрещено отвечать на обстрелы Украины. Если ситуация и дальше будет продолжаться, это приведет к поражению Донбасса. Об этом рассказал военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

Александр Жилин: Если Донбасс не будет отвечать на обстрелы ВСУ, его ждет поражение © Twitter, Александр Жилин Денис Пушилин заявил, что судя по количеству снарядов и мин, которые ежедневно прилетают по территории республики, жители Донбасса не видят, что Украина отказалась от военного способа решения конфликта.

Специалист отметил, что Донбасс находится в тотальной обороне, не осуществляет никаких агрессивных действий и даже не использует диверсионные группы для того, чтобы уничтожать врага, который использует недозволенные методы в отношении мирного населения.

«Мало того, им запрещено отвечать на обстрелы. Хотя с той стороны люди приехали на сафари, бьют по школам, по больницам и по инфраструктуре. Этому тоже их англосаксы научили, мол, не будет воды или лекарств — подохнут. У меня на Донбассе воюет однокашник. Он говорит: «Саша, нам запрещено отвечать, за это можно угодить в тюрьму. Хотя буквально в 150 метрах от нас окапывается противник, но мы не имеем права выстрелить». Это безобразие надо заканчивать, потому что оно приведет к поражению», — категоричен Жилин.

По его словам, от постоянных обстрелов устают не только гражданские лица, но и военные, поскольку им не дают возможность выполнять задачи по охране и обороне не какой-то там территории, а жизненного пространства, которое нельзя сдать.

Если бы, зная «боевой дух» украинской армии и зная, кто находится в рядах ВСУ, был достойный ответ, они бы отошли и никуда не делись, заключил собеседник издания.

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