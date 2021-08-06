В посте не указано название группы, но говорится о локации концерта, из чего становится понятным, о каком мероприятии и артисте идет речь.
На мероприятие пришли тысячи людей, перед началом концерта образовались очереди. Мужчина-пикетчик стоял перед ними с плакатом с надписью: «Не кормите московских гастролеров во время войны».
На следующей неделе в Одессу с концертом приедет украинская певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в России. Чуть позже, 16 и 17 августа Украину с гастролями посетит украинка Ани Лорак, также живущая в РФ.
Против гастролей артистов из РФ регулярно выступают украинские националисты.