Украинец устроил одиночный пикет перед концертом российской группы «Мумий Тролль» и ее лидера Ильи Лагутенко в Киеве. Об этом на днях сообщили в Facebook-группе Відсіч

«Мумий Тролль» выступил в Одессе и посетит еще 4 города Украины © Мумий Тролль/Инстаграм

На мероприятие пришли тысячи людей, перед началом концерта образовались очереди. Мужчина-пикетчик стоял перед ними с плакатом с надписью: «Не кормите московских гастролеров во время войны».

На следующей неделе в Одессу с концертом приедет украинская певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в России. Чуть позже, 16 и 17 августа Украину с гастролями посетит украинка Ани Лорак, также живущая в РФ.

Против гастролей артистов из РФ регулярно выступают украинские националисты.