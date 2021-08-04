Спорт в политике: уникальный путь депутата Рады Жана Беленюка к золоту Олимпиады
Спорт в политике: уникальный путь депутата Рады Жана Беленюка к золоту Олимпиады
© REUTERS, Piroschka Van De Wouw
Зеленский отметил, что это первое, «долгожданное» золото Украины на Олимпиаде-2020.

«Особенно приятно, что его получил наш собрат — блестящий Жан Беленюк. Он уверенно победил в финале по греко-римской борьбе в категории до 87 кг! Спасибо, друг, за то, что доказываешь: можно быть успешным и в спорте, и в политике!» — написал Зеленский.

В комментариях пользователи соцсети заявили, что по-украински правильно «довгоочікуване», а не «довгождане». Также некоторых смутило слово «собрат», но им разъяснили, что Беленюк — депутат от «Слуги народа», соответственно, он собрат Зеленского по партии.

Беленюк в финальном поединке в своей категории одолел венгра Виктора Лёринца.