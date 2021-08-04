Президент Украины Владимир Зеленский 4 августа в своем Twitter поздравил депутата Верховной Рады, борца греко-римского стиля Жана Беленюка с победой на Олимпийских играх

Спорт в политике: уникальный путь депутата Рады Жана Беленюка к золоту Олимпиады © REUTERS, Piroschka Van De Wouw

«Особенно приятно, что его получил наш собрат — блестящий Жан Беленюк. Он уверенно победил в финале по греко-римской борьбе в категории до 87 кг! Спасибо, друг, за то, что доказываешь: можно быть успешным и в спорте, и в политике!» — написал Зеленский.

В комментариях пользователи соцсети заявили, что по-украински правильно «довгоочікуване», а не «довгождане». Также некоторых смутило слово «собрат», но им разъяснили, что Беленюк — депутат от «Слуги народа», соответственно, он собрат Зеленского по партии.

Беленюк в финальном поединке в своей категории одолел венгра Виктора Лёринца.

Таке довгождане перше «золото» для 🇺🇦 на @Tokyo2020! Особливо приємно, що його здобув наш побратим – блискучий Жан Беленюк. Він упевнено переміг у фіналі з греко-римської боротьби в категорії до 87 кг! Дякую, друже, за те, що доводиш: можна бути успішним і в спорті, і в політиці! pic.twitter.com/tW66CMpRh5 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2021



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