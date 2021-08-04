Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что в стране больше не осталось элиты, о чем свидетельствует низкий уровень жизни украинцев. Об этом 3 августа он заявил в эфире телеканала «Первый независимый»

Азаров отметил, что, наблюдая за эфирами из судов, обратил внимание на судей и прокуроров. Гаспарян рассказал, как бы отреагировали простые украинцы, если бы Азаров вернулся на родину © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Слушайте, более убогих физиономий… Не хочу, конечно, обижать людей, но все же хотелось бы какой-то интеллигентности и признаков мышления, сообразительности… Вот это судьи и прокуроры. Это же страшно для системы правосудия. Кто-то там на программе рассуждал про какие-то провинциальные и местные элиты… Да нет никакой элиты в Украине сейчас. Ее нет по определению», — заявил экс-премьер.

По его словам, элита на Украине — это «то лучшее, что народ вынашивает для себя и ведет его к лучшей жизни». Также Азаров отметил, что «о ворах, проходимцах и аферистах» нельзя рассуждать, как об элите.

Ранее Азаров назвал президента Украины Владимира Зеленского «страшной ошибкой» для страны. Также он предложил украинцам внимательно посмотреть на лица, которые диктуют решения власти.