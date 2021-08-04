Та версия национализма, которая исповедуется сегодня на Украине, — это национализм рабов. Для них главный вопрос — под кем быть. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Одно дело — быть под русскими, которых они считают недочеловеками (даже нет такого народа, как они говорят), и другое дело — быть под цивилизационной Европой, это они почитают за честь, подчеркнул эксперт.

«Это выбор между цивилизациями, и в их понимании вермахт, который пришел на Западную Украину в 1941 году, приобщил их к мировой культуре всеми этими Дахау и Бухенвальдом. Напомню, что солидную часть охранников лагерей смерти как раз составляли выходцы из бандеровских формирований. Так что им есть на кого равняться», — категоричен Суздальцев.

По его мнению, когда эти националисты сталкиваются с тем, что солдаты Красной армии, среди которых было много украинцев, положили свои жизни, чтобы жили они, то у них это вызывает еще большую ненависть и злобу.

Не надо даже пытаться их переубеждать в чем-либо, это люди смерти и ненависти, они этим живут, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.