Сборная Украины по спортивной гимнастике установила антирекорд на Олимпиаде-2020, впервые в своей истории не сумев завоевать ни одной медали

Последняя надежда украинской команды Петр Пахнюк третьего августа занял только седьмое место в упражнениях на брусьях.

Украинская чемпионка по гимнастике показала, как выглядит после химиотерапии © Валерия Юзьвяк/Инстаграм Илья Ковтун и Пахнюк заняли соответственно 11 и 19 места в личном многоборье, а в командном многоборье Украина заняла лишь 7-ю строчку.

Всего в спортивной гимнастике на Играх в Токио Украину представляло пятеро атлетов: Петр Пахнюк, Игорь Радивилов, Илья Ковтун, Евгений Юденков и Диана Варинская.

В Атланте-1996 украинские гимнасты завоевали 3 медали — 2 золота и одно серебро, в Сиднее-2000 — 2 медали, серебро и бронза, в Афинах-2004 — 1 золото, в Пекине-2008 — 1 бронза, в Лондоне-2012 — 1 бронза, в Рио-2016 — 1 золото и 1 серебро.