Инициатива депутатов Верховной Рады упразднить звание Героя Украины и вместо этого награждать государственным орденом «Золотого тризубца» не имеет смысла, поскольку степень почетности у наград одинаковая. Об этом на днях заявил политолог Ростислав Ищенко в комментарии Sputnik

По его словам, в соответствии с положением о звании Героя Украины, его вручают только за военные подвиги, а за аналогичные гражданские достижения вручается так называемый орден державы, изображение которого как раз и напоминает тризубец с веночком из колосьев.

«Так что, в общем-то, если не переименовывать, то оно и так будет орденом тризубца», — заявил он.

Что касается звания героя в принципе, по словам Ищенко, это «калька с героев СССР». До сих пор эти звания заставляла вводить «укорененность в мозгах наших бывших советских соотечественников».

Ранее депутат Рады от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович заявил, что вместо звания Герой Украины в стране должна появиться новая высшая государственная награда. После событий на Майдане Вятрович выступал с инициативой декоммунизации юбилейных дат, в частности, отменить праздники в честь Победы в Великой Отечественной войне.

На прошлой неделе группа депутатов от «Слуги народа» внесла в Раду законопроект, по которому предполагается упразднить звание Героя Украины.